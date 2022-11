Lavrov obvinil Ukrajinu, že stanovuje nerealistické podmínky pro mírová jednání

Nusa Dua - Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes obvinil Kyjev, že protahuje řešení konfliktu na Ukrajině a stanovuje nerealistické podmínky pro mírová jednání. Čím déle bude Ukrajina odmítat jednání, tím těžší bude dosáhnout dohody, prohlásil Lavrov na tiskové konferenci na summitu skupiny G20 na indonéském ostrově Bali.

Kyjev dlouhodobě deklaruje, že je ochoten jednat s Moskvou o příměří pouze pod podmínkou, že se ruské síly zcela stáhnou z Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ve videoprojevu na summitu G20 uvedl, že přišel čas zastavit válku na Ukrajině, což by se mělo stát na základě jím navrženého plánu. Válka by podle něj měla skončit "spravedlivě" a na základě Charty OSN a mezinárodního práva. Zelenskyj přitom zopakoval, že Rusku nelze důvěřovat.

Nebude žádná třetí minská dohoda, prohlásil Zelenskyj s odkazem na dvě dohody o urovnání konfliktu na východní Ukrajině, které byly uzavřeny v letech 2014 a 2015 v běloruské metropoli Minsku. "Nedovolíme Rusku, aby vyčkávalo, posilovalo armádu a pak zahájilo nový teror a destabilizaci světa. Nebude žádná třetí minská dohoda, kterou by Rusko hned po uzavření porušilo," zdůraznil ukrajinský prezident.

Podle Lavrova projev Zelenského svědčí o tom, že ukrajinský prezident nenaslouchá radám západních zemí.

Šéf ruské diplomacie si dnes před novináři rovněž postěžoval na "přetrvávající překážky ohledně vývozu ruského obilí a hnojiv na světové trhy", Organizace spojených národů ale podle něj pracuje na jejich odstranění.

Lavrov dnes o konfliktu na Ukrajině krátce jednal i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s německým kancléřem Olafem Scholzem. Macron podle něj potvrdil, že bude pokračovat v kontaktech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Práce na společném prohlášení ze summitu G20 je podle Lavrova téměř hotová a text by měl být schválen ve středu. "Naši západní kolegové se snažili všemi možnými způsoby toto prohlášení zpolitizovat a dostat do něj slova, která by naznačovala odsouzení akcí Ruska jménem celé G20, včetně nás," řekl Lavrov. Nyní předloha obsahuje jak západní, tak ruský pohled na válku na Ukrajině, sdělil Lavrov.

"Řekněme jasně, že v této věci se neshodujeme. Na Ukrajině probíhá hybridní válka, již rozpoutal Západ, který se na ni léta připravoval," podotkl ke konfliktu Lavrov.

Předseda Evropské rady Charles Michel podle tiskových agentur dříve uvedl, že členové skupiny největších světových ekonomik G20 se krátce před zahájením summitu dohodli na znění závěrečného usnesení. V návrhu usnesení je pasáž, podle níž většina členů G20 důrazně odsuzuje válku, připouští ale, že existují různé pohledy, napsala agentura Reuters.