Makuchova lávka s informační tabulí k uctění památky ukrajinského disidenta Vasyla Makucha, který se před padesáti lety upálil na protest proti rusifikaci a okupaci Ukrajiny a proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, byla slavnostně otevřena 5. listopadu 2018 v pražských Vršovicích. Na akci promluvil ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis (vpravo). ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - V pražských Vršovicích byla otevřena lávka pojmenovaná po Ukrajinci Vasylu Makuchovi. Připomíná ukrajinského disidenta z dob Sovětského svazu, který se v roce 1968 upálil na protest proti rusifikaci Ukrajiny a proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Makuch je ale v ukrajinských dějinách kontroverzní postavou, za druhé světové války patřil k Ukrajinské povstalecké armádě Stepana Bandery, která bojovala proti Rudé armádě.

O pojmenování dosud bezejmenné lávky po Makuchovi rozhodla letos v květnu rada hlavního města. Lávku dnes v den 50. výročí Makuchova sebeupálení otevřeli senátorka a budoucí starostka Prahy 10 Renata Chmelová (za KDU-ČSL) a ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

Velvyslanec při slavnostním ceremoniálu připomínal Makuchův boj proti sovětské moci. "Komunistická moc se snažila ze všech sil, aby jméno Vasyla Makucha upadlo v zapomnění. Měli z něj děsivý strach, protože Makuch stejně jako Jan Palach věřili, že jimi zažehnuté živé pochodně probudí společnost," uvedl.

Ocenil také současnou českou podporu Ukrajině v době, kdy se země potýká s proruskými separatisty. "Mnoho Ukrajinců vyjadřovalo svou podporu českému a slovenskému národu. Dnes, kdy zlé časy zažívá Ukrajina, cítí Ukrajinci podporu od řady Čechů. Proto chci českému národu, vládě a parlamentu poděkovat za oporu, kterou v nich Ukrajina má," řekl.

"Poselství Makucha a Palacha není jen věcí minulosti. V současném světě je potlačování občanských svobod na denním pořádku. V únoru příštího roku to bude pět let, co Rusko hybridním způsobem obsadilo poloostrov Krym. Porušování suverenity sousedního státu je mimořádným varováním pro všechny země střední Evropy, na prvním místě pro ty, jež byly Ruskem okupovány v minulém století," řekla při otevření lávky Chmelová.

Vasyl Omeljanovyč Makuch byl ukrajinský nacionalista a bojovník za nezávislou Ukrajinu. Byl členem kontroverzní Banderovy armády, která brutálně vyháněla Poláky z dnešní západní Ukrajiny, podílela se i na vyvražďování Židů a po obratu ve válce bojovala proti Rudé armádě. Po válce kvůli tomu strávil téměř deset let v táborech nucených prací na Sibiři. Po propuštění z vyhnanství Makuchova rodina zažívala šikanu kvůli své ukrajinské národnosti a kvůli používání ukrajinštiny a byla pod neustálým dohledem tajné policie.

Před 50 lety, 5. listopadu 1968, se Makuch zapálil na protest proti okupaci a rusifikaci Ukrajiny sovětským režimem a proti invazi do Československa v 1968. O den později zemřel. Zařadil se tak mezi hrstku občanů komunistického bloku, kteří na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa zvolil dobrovolnou smrt v plamenech.