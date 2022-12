Lavina v rakouském středisku Lech/Zürs zasypala několik lidí

Vídeň - Několik lidí dnes zasypala lavina, která se strhla v oblasti známého rakouského lyžařského střediska Lech/Zürs ve spolkové zemi Vorarlbersko. Záchranáři původně pátrali až po deseti osobách, podle aktuálních informací veřejnoprávní televize ORF už ale hledají jen dvě.

Lavina se strhla kolem 15:00 SEČ v otevřeném terénu v oblasti hory Trittkopf, jejíž vrchol je ve výšce 2720 metrů nad mořem. V oblasti dnes podle úřadů panovalo značné lavinové nebezpečí.

Sněhovou masu se podařilo natočit svědkyni, na jejímž záznamu bylo vidět deset lyžařů, kteří "se dostali do kontaktu s lavinou". Proto původně záchranáři vycházeli z tohoto počtu zasypaných. Po 20:30 SEČ ale oznámili, že se šesti lyžařům podařilo lavině včas uniknout. Další dva byli nalezeni a vrtulníky transportováni do nemocnic. Pod sněhem by tak měli být maximálně dva další lidé.

Pozitivní v tomto ohledu podle místních úřadů je, že zatím nikdo nenahlásil žádného pohřešovaného. O tom, že by se pád laviny jakkoliv dotkl českých občanů, nemá žádné informace český zastupitelský úřad ve Vídni, sdělila ČTK odpoledne mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Záchranáři po pádu laviny rozjeli rozsáhlou akci, do níž se během odpoledne a podvečera zapojilo přes 200 lidí. "Nasadili jsme všechna zásahová vozidla a vše se světlomety, co máme k dispozici," informoval Hermann Fercher z operačního střediska záchranářů. Dal také najevo připravenost pokračovat v pátrání celou noc.

Středisko Lech/Zürs, které bývá označováno za kolébku alpského lyžování, leží asi 90 minut jízdy autem západně od Innsbrucku. Milovníkům zimních sportů podle svého webu nabízí přes 300 kilometrů sjezdovek, a tím i největší propojený lyžařský areál v Rakousku. Oblast přitahuje i řadu celebrit, včetně těch z královských rodin. Opakovaně sem jezdila například tehdejší britská princezna Diana se svými syny Williamem a Harrym.