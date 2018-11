Mnichov - Dánský režisér Lars von Trier (62) je podle vlastních slov poznamenán mnohaletým užíváním léků. "Užívám psychofarmaka už v tak vysokých dávkách, že se mi neustále třesou ruce, stěží dokážu používat mobilní telefon," řekl tvůrce slavných snímků jako psychologické drama Melancholia německému listu Süddeutschen Zeigung am Wochenende. "Kromě toho jsem pořád tak unavený, že se sotva udržím v bdělém stavu."

V nejnovějším von Trierově thrilleru Jack staví dům přijde sériový vrah do pekla. Autor pochmurných děl jako Tanec v temnotách a Prolomit vlny k tomu říká, že on sám v peklo nevěří - "alespoň ne v křesťanském pojetí". "A to ze zcela prostého důvodu. Pro mě je život sám už peklem, nedokážu si představit, jak by to mohlo po něm být ještě horší".

Jeho život je "plný strachu, záchvatů paniky a depresí", přiznal von Trier v interview německému deníku. "Je to takové od mých šesti let. Od té doby s tím musím žít - a nějak si umět poradit s léky, které musím užívat už více než pět desetiletí".