Laporte je prvním francouzským vítězem na letošní Tour

Cahors - Rovinatou 19. etapu Tour de France vyhrál po útoku půldruhého kilometru před cílem Christophe Laporte a postaral se o první francouzské vítězství v letošním ročníku "Staré dámy". Jeho kolega z týmu Jumbo-Visma Jonas Vingegaard bez problémů před sobotní časovkou uhájil žlutý trikot lídra. Druhý muž průběžného pořadí Tadej Pogačar na něj sice dokázal v závěru najet pět sekund, ale pořadatelé nakonec celému pelotonu udělili stejný čas.

Po trojici horských pyrenejských etap se měli dnes podle papírových předpokladů dostat ke slovu spurtéři, ale na klasický hromadný dojezd nedošlo. Do cílového města Cahors vjela s malým náskokem jako první tříčlenná skupina uprchlíků a zhruba 1,5 km se ze stíhací jízdy pelotonu oddělil Laporte a dojel si osamocen pro první výhru na Tour v kariéře.

Devětadvacetiletý Francouz se postaral o páté vítězství týmu Jumbo-Visma, jenž nemá jen lídra závodu Vingegaarda, ale také v zeleném trikotu jedoucího univerzála Wouta van Aerta. Od Belgičana se dnes čekal útok na etapové prvenství, vítěz bodovací soutěže ale nakonec nespurtoval.

"Jsem strašně šťastný, nemůžu tomu uvěřit. Wout mi řekl: 'Dnešek je tvůj'. Už tak jsem byl spokojený s naší skvělou týmovou prací, ale vítězství v etapě na Tour je splněný dětský sen," uvedl Laporte, jenž dvě etapy před koncem zachránil čest francouzské cyklistiky. Bez vítězství na svém "národním" závodu zůstali domácí jezdci pouze dvakrát v historii, v letech 1926 a 1999.

Se sekundovým odstupem skončili po 188,5 km na dalších místech Belgičan Jasper Philipsen a Ital Alberto Dainese. Pátý spurtoval druhý muž průběžného pořadí Pogačar, jenž ve čtvrtek prakticky ztratil naději na obhajobu vítězství z předchozích dvou ročníků. Díky rozdělení pelotonu Slovinec dojel do cíle o pět sekund dříve než Dán Vingegaard, ale poté, co organizátoři dali celému pelotonu za Laportem stejný čas, zůstala jeho ztráta stále 3:26 minuty.

Etapu zhruba 30 km po startu zastavil asi na pět minut protest na trase. Ze stejného důvodu byla na letošní Tour přerušena už minulý týden 10. etapa.

Před tradičním slavnostním dojezdem do Paříže určí celkové pořadí závodu sobotní časovka na 40,7 km. "Byl jsem si tu trať projet už v dubnu. Prvních deset kilometrů je docela technická, vlastně je to celkově technická časovka. Dám do toho všechno a doufám, že to bude stačit k celkovému vítězství," řekl Vingegaard.

Cyklistický etapový závod Tour de France

19. etapa (Castelnau-Magnoac - Cahors, 188,5 km):

1. Laporte (Fr./Jumbo-Visma) 3:52:04, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Dainese (It./DSM), 4. Sénéchal (Fr./Quick Step-Alpha Vinyl), 5. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 6. Capiot (Belg./Arkéa-Samsic), 7. Groenewegen (Niz./BikeExchange-Jayco), 8. Hofstetter (Fr./Arkéa-Samsic), 9. Mezgec (Slovin./BikeExchange-Jayco), 10. Ewan (Austr./Lotto-Soudal) všichni -1.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 75:45:44, 2. Pogačar -3:21, 3. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -8:00, 4. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -11:05, 5. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic) -13:35, 6. Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert) -13:43, 7. Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) -14:10, 8. Bardet (Fr./DSM) -16:11, 9. Lucenko (Kaz./Astana-Qazaqstan) -20:24, 10. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -20:32.