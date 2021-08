Laporta: Barcelona si nemohla Messiho dovolit

Barcelona - Podle prezidenta fotbalové Barcelony Joana Laporty si katalánský klub nemohl dovolit prodloužit smlouvu s hvězdným kapitánem Lionelem Messim, protože kvůli finančním pravidlům španělské ligy mu nezbýval prostor pod platovým stropem. Odchod čtyřiatřicetiletého argentinského útočníka označil za start nové éry.

Barcelona byla s Messim, který na Camp Nou strávil celou dosavadní kariéru, domluvena na dvou variantách pokračování spolupráce. Nejprve na dvouletém kontraktu splatném v pěti letech a poté na jiné pětileté smlouvě. Ani jeden návrh však neprošel.

Podle Laporty je klub po jeho předchůdci Josepu Mariu Bartomeuovi v mnohem horší finanční situaci, než se očekávalo. Výdaje za platy by s argentinským kanonýrem představovaly 110 procent z příjmů a bez něj 95 procent. Prodloužení kontraktu s rekordním šestinásobným vítězem Zlatého míče by tak pro "Barcu" bylo příliš velkým rizikem.

"Klub je nad vším, dokonce i nad nejlepším hráčem světa," řekl Laporta na tiskové konferenci. "Nemohu udělat rozhodnutí, které by nás mohlo zničit," doplnil.

Messi byl v Barceloně od svých 13 let a poté, co se v roce 2004 přesunul do A týmu, odehrál 778 soutěžních zápasů a vstřelil 672 branek. Je tak nejlepším střelcem a v klubové historii i hráčem s nejvíce starty. Rodák z Rosaria mimo jiné vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů a desetkrát španělskou ligu, celkem s Barcelonou získal 35 trofejí.

"Leo chtěl zůstat, takže není šťastný. Všichni jsme chtěli jeho pokračování, ale teď je to realita, která nejde změnit. On ví, že mu přeju jen to nejlepší, ať půjde kamkoliv. Barca je jeho domovem, rozšířil klubovou sbírku trofejí a my mu budeme vždycky vděční," uvedl Laporta. "Leo je nejúspěšnějším hráčem v historii klubu. Byl představitelem nejlepší barcelonské éry. Dneškem začíná nová éra," dodal.