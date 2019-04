Technici prováděli 29. března 2019 pravidelnou jarní údržbu na kabinové lanové dráze z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Po dobu údržby lanovka bude v provozu jen o víkendech, do plného letního provozu se rozjede 19. dubna. Lanovku čeká především odborná prohlídka a servis brzd, který se podle předpisu výrobce dělá jednou za pět let. Technici dále dělají i tradiční servisní úkony, jako jsou kompletní prohlídka tratě, pohonů, kladek, stanic a mytí kabin.

Technici prováděli 29. března 2019 pravidelnou jarní údržbu na kabinové lanové dráze z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Po dobu údržby lanovka bude v provozu jen o víkendech, do plného letního provozu se rozjede 19. dubna. Lanovku čeká především odborná prohlídka a servis brzd, který se podle předpisu výrobce dělá jednou za pět let. Technici dále dělají i tradiční servisní úkony, jako jsou kompletní prohlídka tratě, pohonů, kladek, stanic a mytí kabin. ČTK/Taneček David

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Lanovky ve střediscích Krkonoš v hradeckém kraji jsou kvůli jarní údržbě mimo provoz. Turisté se na hřebeny dostanou jen pěšky. Část lanovek se opět rozjede o nadcházejících velikonočních svátcích. Lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku zahájí trvalý provoz letní sezony 19. dubna. Ostatní lanovky začnou v trvalém provozu jezdit během května a června, zjistila dnes ČTK u jejich provozovatelů. Na hřebenech Krkonoš leží kolem 150 centimetrů sněhu.

Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu má odstávku a v provozu bude od 18. do 22. dubna a pak o víkendech a svátcích. Do trvalého denního provozu se rozjede 11. května. Sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch bude v provozu 19. až 22. dubna, 1. až 5. května a 8. až 12. května. V červnu bude jezdit o víkendech a do denního provozu přejde 15. června. Podobně bude jezdit sedačková lanovka z Velké Úpy na Portášky, která bude v provozu i o víkendech ve druhé polovině května a do denního provozu vstoupí 1. června.

V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn, kde se v neděli ještě lyžovalo, začne letní provoz na sedačkové lanovce na Medvědín 18. až 22. dubna. Pak ještě lanovka pojede 1. až 12. května, aby do trvalého provozu vstoupila 18. května. Lanovka ze Svatého Petra na Pláně pojede o posledním květnovém víkendu, v denním provozu bude od 1. června.