Lanovka na Sněžku kvůli silnému větru opět stojí

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Lanovka na Sněžku se kvůli silnému větru ani dnes ráno nerozjela, může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Kabinová lanová dráha má dva úseky, z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a z Růžové hory na Sněžku, zjistila dnes ČTK na webu lanovky. Oba úseky byly mimo provoz také v neděli, v sobotu pak horní úsek. Horská služba v Krkonoších pro dnešek ponechala v platnosti upozornění před silným větrem, nedoporučuje hřebenové túry.

Na Sněžce bylo dnes ráno okolo minus jednoho stupně pod nulou, pocitovou teplotu ale silný vítr srazil až na minus 11. Podle webu České poštovny dnes ráno dosahoval vítr na nejvyšší české hoře v nárazech rychlosti přes 144 km/h.

Sněžku nelze brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka svým jehlanovým tvarem ční do volné atmosféry a tamní klima je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Roční průměrná teplota na Sněžce je 0,2 stupně Celsia.

Na hřebenové Luční boudě bylo ráno kolem nuly, mlha a vítr v nárazech dosahoval rychlosti přes 82 km/h, uvedla dnes horská služba.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, ojediněle slabý déšť, nad 1000 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty budou mezi šest až devíti stupni na nulou, na horách do plus pěti. Vítr může také dnes dosahovat rychlosti v nárazech až 70 km/h), na horách až 110 km/h. Během dne by měl slábnout.

Pardubický kraj

Hasiči v Pardubickém kraji za víkend vyjížděli k 265 zásahům, při nichž museli likvidovat následky silného větru. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy, kterých bylo téměř 200. V terénu pracují i dnes, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Kvůli polomům zůstává zavřená silnice II/343 v úseku Proseč - Prosíčka na Chrudimsku. Během víkendu hasiči zabezpečovali také utržené střešní krytiny, spadlé střechy a uvolněné okapy. Zajišťovali rovněž několik vánočních stromů v obcích. Pomáhali také řidičům, kteří při jízdě narazili do spadlých stromů. Například v obci Kunčí na Chrudimsku zůstalo auto zaklíněné ve větvích.

Hasiči rovněž museli odstranit z obchodního centra vlajku, která se utrhla i s konstrukcí, kterou byla přidělána k objektu. Silný vítr v Pardubickém kraji o víkendu také na několika místech poškodil vedení vysokého napětí, v sobotu byly tisíce domácností bez proudu.

Kraj Vysočina

Hasiči na Vysočině měli k dnešním 7:00 za posledních 24 hodiny 130 zásahů, vyplývá z informací na jejich webu. Nejvíc je zaměstnal silný vítr, který lámal a vyvracel stromy. Kvůli jejich odstranění ze silnic museli hasiči do terénu na 107 míst. Nárazy větru okolo 70 kilometrů za hodinu budou podle meteorologů na Vysočině i dnes.

Podle mluvčí policie Dany Čírtkové spadané stromy blokují silnice jen krátkodobě. Žádná kvůli tomu po ránu zavřená nebyla. "O víkendu byly nějaké silnice zavřené, teď ráno žádnou silnici zavřenou nemáme, vždycky, když nějaký strom spadne, tak buď silničáři, nebo hasiči následky odstraní. Teď to nijak dopravu neomezuje, nebo jen lokálně," řekla Čírtková.

Zranění kvůli pádu stromů podle ní žádné hlášené nebylo. Jeden zraněný byl ale při dopravní nehodě v neděli večer v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku. "Byl to náraz osobního auta do stromu, který byl přes komunikaci," řekla mluvčí hasičů Petra Musilová. Nejvíc zásahů kvůli spadaným stromům podle ní měli hasiči na Pelhřimovsku, ale zasahovali i v dalších okresech. Kromě stromů na silnicích to bylo také kvůli uvolněným plechům či reklamním plochám.

Vítr, který hasiče na Vysočině zaměstnal i o víkendu, bude podle informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu dnes slábnout. V noci na úterý by mohl mít rychlost jen okolo 25 kilometrů v hodině. Nejvyšší denní teploty se dnes dostanou k osmi stupňům Celsia. Ojediněle může pršet. Od soboty do dnešního rána odstraňovali hasiči stromy asi z 200 míst.