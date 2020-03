Langer řekl ke kauze Vidkun, že neměl informace z trestních spisů

Olomouc - Bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer dnes u soudu v kauze Vidkun popřel, že by s obžalovaným podnikatelem Ivanem Kyselým disponovali informacemi z trestních spisů. Připustil však, že mediálně známé olomoucké kauzy spolu probírali, neboť prý hýbaly děním ve městě. Přihlásil se k osobním přátelským vztahům nejen s Kyselým, který je jeho obchodním partnerem, a s obžalovaným bývalým policejním náměstkem Karlem Kadlecem. V kauze Vidkun se cítí jako poškozený než jako svědek.

"Ivana Kyselého znám osobně téměř 20 let, je to můj osobní, velmi dobrý přítel, obchodní partner ve společnosti IES Moravia Real. Vůbec nerozumím tomu, proč je obviněn a proč by měl dělat takové věci. Jak ho znám, takové jednání neměl vůbec zapotřebí," uvedl Langer. Za přítele považuje také Kadlece, který podle obžaloby informace ze spisů Kyselému vynášel. "Považuji ho za policistu tělem i duší," řekl Langer. Na dotaz žalobce uvedl, že oba ho navštěvovali také doma.

Podle žalobce Kadlec vynášel vlivnému podnikateli Kyselému informace z devíti trestních kauz. Podnikatel podle žalobce Miroslava Stokláska v letech 2014 až 2015 tyto informace využíval k posílení svého vlivu a dával pokyny, jak má policie jednat. Informace údajně také předával lidem s významným politickým či ekonomickým vlivem v Olomouckém kraji, zejména Langerovi, tehdejšímu hejtmanovi Jiřímu Rozbořilovi (ČSSD) či náměstkovi olomouckého primátora Martinu Majorovi (ODS).

Langer připustil, že předmětem jejich diskusí byly rovněž kauzy, které zahrnuje obžaloba. Podle něj tyto kauzy hýbaly společností, popřel však, že by měli informace, které by mařili trestní řízení nebo pocházely z trestních spisů. Uvedl však, že nemůže vyloučit, že by se s Kyselým bavili o věcech, které mu řekl tehdejší policejní náměstek Kadlec. "Tak jak jsem byl v já kontaktu s Ivanem (Kyselým), tak on byl v kontaktu s Karlem (Kadlecem). Nemohu to tedy vyloučit. Vztah Kyselého s Kadlecem byl blízký a přátelský," řekl Langer. Popřel, že by se zasazoval o Kadlecovou funkci.

S podnikatelem Kyselým advokát Langer řešil například kauzy z obžaloby, jako je olomoucký akvapark a akcie města, kauza Králík nebo kauza Tesco SW. Stejně tak i kauza Toda Ibex, jejímž vlastníkem je společnost IES Moravia Real. Šlo o spor kolem domu na Horním náměstí. Radnice ho prodala této společnosti za 40 milionů korun, nebyly však vyřešeny nájemní vztahy. "Že se to řeší na policii, jsem věděl od Ivana Kyselého. Nevybavuji si ale, že by mi řekl, že mu dala policie nahlédnout do spisu," uvedl Langer.

Langer byl jedním z těch, u nichž policie v říjnu 2015 přistoupila k domovní prohlídce. V jeho bytě v Olomouci strávili kriminalisté přes 13 hodin. Část věcí a dokumentů zabavených v bytě, kanceláři a bezpečnostní schránce advokáta Langera získala policie až v květnu 2016, neboť podléhaly advokátnímu tajemství. Kriminalistům je vydal ostravský krajský soud. Langer v kauze obviněn nebyl a figuruje v ní pouze jako svědek.