Lanex vyvinul nový typ lana pro námořní dopravu, je vysoce pevné

Bolatice (Opavsko) - Společnost Lanex z Bolatic na Opavsku, která vyrábí lana a produkty z technického textilu, vyvinula nový typ lana určeného pro námořní dopravu. Lano z polyetylenu je výjimečné svou pevností, která je osmkrát vyšší než u stejně vážícího ocelového lana. Lana, které bude sloužit ke kotvení námořních lodí, chce firma zpočátku prodat ročně 150 tun. ČTK to řekl ředitel Lanexu Martin Václavek.

"Dá se říct, že toto lano nahrazuje mnohem větší průměry lan, které se dosud užívaly. To znamená, že například průměr lana 80 milimetrů je nahrazen lanem o průměru 34 milimetrů," řekl ředitel. Výhodou nového typu lana oproti ocelovým lanům je podle něj také to, že ve vodě plave.

Firma nové lano vyvíjela zhruba rok a investovala do toho milion eur (téměř 26 milionů korun), přičemž polovinu zaplatily evropské dotace. "Museli jsme koupit výrobní stroje na přípravu materiálu, pletení lana a následnou termofixaci, kterou provádíme pro zvýšení pevnosti lana," řekl Václavek.

Dnes podnik provedl poslední trhací zkoušky, které měly prokázat, že lano splňuje minimální pevnost předepsanou normou. V tomto případě to znamená, že lano musí vydržet zatížení 86 tun. Při testu prasklo až při 88 tunách. Šlo o závěrečnou zkoušku potřebnou pro udělení certifikátu, který Lanexu umožní lano prodávat.

"Jakmile dostaneme certifikát, můžeme hned začít dodávat. Máme zákazníky, kteří čekají právě na tato lana. Jsou to zákazníci z oblasti námořní dopravy, kterým v současné době dodáváme jiné typy lan," řekl Václavek. Certifikát by měl Lanex obdržet během několika týdnů. Lano určené pro kotvení námořních lodí bude firma dodávat většinou do Německa, Belgie, Nizozemska a Francie.

"Naši produkci v současnosti prodáváme v 90 zemích světa. Nový typ lana ještě dále posílí naši významnou pozici na světových trzích. Už v této chvíli o něj projevilo zájem 15 stávajících odběratelů, víme ale o dalších zhruba 80 potenciálních zákaznících. Obdobná lana totiž vyrábí maximálně deset firem na celém světě," uvedl ředitel.

Lana pro lodní průmysl vyrábí Lanex od roku 1984. Od roku 1992 má pro vývoj nových typů vlastní výzkumnou laboratoř a samostatné vývojové oddělení. "V roce 2005 začal Lanex nahrazovat polypropylenová lana lany kompozitními ze směsi materiálů, kombinace polypropylenu a polyethylenu, takzvaného polysteelu, který si továrna vyrábí sama. Postupně tak snižuje průměr lan zároveň se zvyšováním jejich pevnosti," uvedla mluvčí Lanexu Ivana Gračková.

Lanex patří do skupiny BR Group miliardáře Rudolfa Bochenka, která působí na mezinárodním trhu především v oblasti textilního průmyslu, výroby dílů pro automobilový průmysl a strojírenství. Její součástí jsou také firmy PF Plasty CZ, Lucco, Conrop, Komas, Singing Rock a Spojmont Ostrava. V roce 2017 činil obrat skupiny 3,3 miliardy korun, loni to bylo předběžně více než 3,6 miliardy korun. Skupina má okolo 2000 zaměstnanců, z toho 85 procent v Česku. Samotný Lanex má 460 zaměstnanců. Jeho hlavní závod je v Bolaticích, dceřiná firma Lanex Kanat se nachází v Rusku.