Landovský: Rusku a Číně vyhovovalo, že západ platí stabilizaci Afghánistánu

Praha - NATO se bude muset poučit z výsledku mise v Afghánistánu a získanou zkušenost promítnout do svého konceptu boje proti terorismu, řekl v rozhovoru ČTK český velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Uvedl také, že Číně a Rusku vyhovovalo, že veškeré náklady na stabilizaci země nesly západní země. Nyní se podle něj budou muset zapojit do řešení i oni.

Na kritiku nebo debatu o výsledku působení v Afghánistánu podle Landovského přijde čas až s malým odstupem od aktuálních událostí. Vývoj v zemi označuje za dvě války, první proti terorismu a druhou občanskou. V první podle něj aliance byla alespoň částečně úspěšná, protože se z Afghánistánu nekonaly útoky na její území a posléze byl dopaden i Usáma bin Ládin. Za problém označil alianční zapojení do občanské afghánské války, ve které západní země vsadili na podporu centrální vlády, která se ale v létě bez boje zhroutila. "Musíme do budoucnosti promítnout tu zkušenost do našeho konceptu boje proti terorismu, který spoléhá na vůli jednotlivých partnerských vlád k boji. Tady ta vůle samozřejmě chyběla," poznamenal.

Pohledy na konflikty podle něj nesmí být ochuzeny o "psychologické elementy", tedy například vůli bojovat. "Jenom počítat tabulky investovaných peněz, počtu rozdaných zbraní, délky výcviku a implementace organizační struktury nestačí, pokud chybí vůle k boji," řekl. To musí podle něj aliance do budoucna do svých plánů zapracovat.

Prezident Miloš Zeman alianci za konec v Afghánistánu ostře kritizuje a očekává, že se NATO do země bude muset vrátit, protože v ní Tálibán vybuduje teroristické centrum. Pokud podle Landovského bude docházet k útokům na spojence typu 11. září v USA, pak NATO nebude moct reagovat jinak. Zda ale takový vývoj nastane, označil za nejtěžší otázku těchto dnů. "Záležet bude na tom, jak se bude chovat Tálibán," poznamenal. Nyní podle něj není jasné, jak bude situace vypadat za půl roku nebo za deset let. Tálibán si může zvolit variantu budování vnitroafghánského režimu, který asi nebude vyhovovat západním standardům, ale do podpory světového terorismu se nezapojí, nebo se naopak zapojí do globálního džihádu, za což ponese patřičné následky.

Landovský poukázal na složitost celého regionu kolem Afghánistánu. Číně a Rusku podle něj vyhovovalo, že náklady na stabilizaci Afghánistánu musel platit západ. Nyní ale budou muset situaci řešit, protože obě země mají vlastní problémy s islámskými hnutími. Situaci v Afghánistánu ale také poznamenává soupeření mezi Pákistánem, který má vliv na Tálibán a na Paštuny, a Indií, která podporovala centrální vládu. V regionu zároveň soupeří Čína s Indií.

Domnívá se, že Tálibán nebude mít udržení moci jednoduché. Poukázal na to, že to je země stvořená pro povstalecký boj díky svým těžko prostupným horám. Situaci ztěžuje také složité etnické složení. Názory jednotlivých skupin, které Tálibán při vítězném tažení podpořily, se nyní mohou podle něj lišit. Poukázal zároveň na protitálibánský odpor v pandžšírském údolí.