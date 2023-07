Lamborghini vyprodalo auta se spalovacím motorem, přechází na hybridy

Milán (Itálie) - Modely vozů Lamborghini se spalovacím motorem jsou až do konce jejich výroby vyprodané, automobilka přechází na hybridní pohon. S odvoláním na šéfa italského výrobce sportovních vozů, který spadá do koncernu Volkswagen, to napsal deník Die Welt.

Knihy objednávek na populární modely Huracán a Urus jsou plné, uvedl šéf automobilky Stephan Winkelmann. Po nich firma s výrobou aut se spalovacím motorem končí.

Loni v červenci podnik oznámil, že investuje nejméně 1,8 miliardy eur (42,8 miliardy Kč) do modelové řady s hybridním pohonem, kterou hodlá uvést do roku 2024. Další peníze chce investovat do uvedení plně elektrického modelu do konce desetiletí.

Modely se spalovacími motory v letech 2024 a 2025 nahradí plug-in hybridy, řekl Winkelmann v rozhovoru s listem Die Welt. Má za to, že hybridní model Revuelto bude vyprodán do konce roku 2025. Připomněl také, že automobilka v loňském roce zaznamenala rekordní odbyt a letos opět usiluje o "velmi dobrý výsledek".

Lamborghini a další hráči na trhu s vysoce výkonnými sportovními vozy - například Ferrari, Aston Martin Lagonda či McLaren - se potýkají s tím, jak převést svá auta na elektrický pohon, aniž by přišli o vysoký výkon, od něhož se odvíjejí vysoké ceny.