Lakers začali play off prohrou s Phoenixem, Memphis zdolal jedničku západu Utah

Basketbalista Phoenixu Devin Booker (uprostřed) a hráči Los Angeles Lakers Montrezl Harrell (vlevo) a Alex Caruso v utkání play off NBA. ČTK/AP/Ross D. Franklin

New York - Obhájci titulu Los Angeles Lakers vstoupili do play off NBA porážkou s Phoenixem. V pozici sedmého týmu Západní konference podlehli Suns 90:99. Lakers nestačili především na Devina Bookera, který nasbíral 34 bodů, sedm doskoků a osm asistencí. O překvapení se postarali basketbalisté Memphisu, osmý celek západu v úvodním duelu série porazil nejlepší tým základní části Utah na jeho hřišti 112:109.

Phoenix doma vedl až o 16 bodů a dokázal soupeře udržet jen na úspěšnosti 27 procent při střelbě trojek. Vedle Bookera ve svém prvním utkání ve vyřazovacích bojích v kariéře zazářil i DeAndre Ayton, jenž zaznamenal 21 bodů a 16 doskoků. Mikal Bridges a Cameron Johnson přidali po 10 bodech.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 1. zápasy:

Philadelphia - Washington 125:118, New York - Atlanta 105:107.

Západní konference - 1. zápasy:

Phoenix - LA Lakers 99:90, Utah - Memphis 109:112.