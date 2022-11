Lakers i bez Jamese vyhráli potřetí za sebou, Thomson z Warriors dal 10 trojek

New York - Basketbalisté Los Angeles Lakers zvítězili v NBA nad San Antoniem 123:92 a po špatném vstupu do sezony pokračují ve zlepšených výkonech. Připsali si třetí výhru za sebou, a to paradoxně v době, kdy je mimo hru největší hvězda týmu LeBron James. Skvěle ho ale zastupuje Anthony Davis, který tentokrát zaznamenal 30 bodů a 18 doskoků. Hvězdou nedělního večera byl Klay Thompson, který při výhře Golden State nad Houstonem 127:120 trefil deset trojek a dal 41 bodů. Warriors vyhráli poprvé v sezoně na palubovce soupeře po osmi předchozích porážkách.

"Už jsme potřebovali ze zad sejmout ten balvan a mít také dobrý pocit po zápase, který nehrajeme doma. Rozhodně nás ta venkovní šňůra netěšila, tak jsme si řekli, že tady to prostě musíme urvat," prohlásil Stephen Curry, který Golden State pomohl 33 body a 15 asistencemi, z nichž deset šlo na Thompsona. Jenom o jednu finální přihrávku Curry zaostal za osobním rekordem.

San Antonio postrádalo proti Lakers kouče Gregga Popoviche, kterému se krátce před zápasem udělalo špatně kvůli nemoci. A Spurs bez své legendy, která vede tým od roku 1996, nebyli schopni Lakers konkurovat. A to i kvůli Davisovi, který potřetí za sebou pokořil hranici třiceti bodů, což se mu povedlo poprvé za dva a půl roku.

Denver i bez opor Nikoly Jokiče a Jamala Murrayho zvítězil nad Dallasem 98:97, a to i díky dalekonosné střele Vlatka Čančara, který v poslední sekundě prvního poločasu trefil koš z vlastní poloviny hřiště. Snížil tím skóre na rozdíl jediného bodu a především změnil rytmus zápasu, jelikož předtím Dallas šňůrou 8:0 otočil skóre. "Trénink dělá hodně. Takovéhle střely rád na tréninku zkouším," řekl Čančar. "Říkáme mu Vlatko Půlkař. Proto jsem ho tam na ty poslední sekundy poločasu poslal, protože vím, že takové střely umí proměnit," prozradil trenér Michael Malone.

Dallas přesto měl zápas ve svých rukou, jenže v posledních dvou minutách už nedokázal skórovat, a tak duel rozhodla trojka Michaela Portera minutu před koncem. Luka Dončič dal za Dallas 22 bodů a mírně si pohoršil v tabulce střelců, které ale stále vládne s průměrem 33,5 bodu na zápas.

Kyrie Irving se po skandálu s odkazem na twitteru na antisemitský dokument a následné omluvě vrátil do sestavy Brooklynu a pomohl 14 body k výhře nad Memphisem 127:115. Nets táhli Kevin Durant s 26 body a Ben Simmons s 22. Memphis postrádal zraněnou hvězdu Ja Moranta.

"Nechtěl jsem nikomu ublížit. Poučil jsem se. Teď už se ale plně soustředím jen na basketbal," řekl Irving, který kvůli kauze chyběl osm zápasů.

Už šestou výhru za sebou má Sacramento, které přestřílelo Detroit 137:129. DeAaron Fox k tomu přispěl 33 body a Harrison Barnes 27.

Výsledky nedělních zápasů NBA:

Brooklyn - Memphis 127:115, Cleveland - Miami 113:87, Dallas - Denver 97:98, Houston - Golden State 120:127, LA Lakers - San Antonio 123:92, Phoenix - New York 116:95, Sacramento - Detroit 137:129, Washington - Charlotte 106:102.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 16 13 3 81,3 2. Toronto 17 9 8 52,9 3. Philadelphia 16 8 8 50,0 4. Brooklyn 17 8 9 47,1 5. New York 17 8 9 47,1

Centrální divize:

1. Milwaukee 15 11 4 73,3 2. Cleveland 16 10 6 62,5 3. Indiana 15 9 6 60,0 4. Chicago 16 6 10 37,5 5. Detroit 18 3 15 16,7

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 16 10 6 62,5 2. Washington 17 10 7 58,8 3. Miami 17 7 10 41,2 4. Orlando 17 5 12 29,4 5. Charlotte 18 4 14 22,2

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 17 10 7 58,8 2. New Orleans 16 9 7 56,3 3. Dallas 16 9 7 56,3 4. San Antonio 18 6 12 33,3 5. Houston 17 3 14 17,6

Severozápadní divize:

1. Utah 18 12 6 66,7 2. Portland 16 10 6 62,5 3. Denver 16 10 6 62,5 4. Minnesota 16 8 8 50,0 5. Oklahoma City 16 7 9 43,8

Pacifická divize:

1. Phoenix 16 10 6 62,5 2. Sacramento 15 9 6 60,0 3. LA Clippers 17 10 7 58,8 4. Golden State 17 8 9 47,1 5. LA Lakers 15 5 10 33,3