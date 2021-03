Laegreid výhrou ve stíhačce zdramatizoval vyvrcholení SP biatlonu

Östersund (Švédsko) - Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid vyhrál po kolapsu Johannese Thingnese Böa na poslední střelbě závěrečný stíhací závod sezony v Östersundu a nejtěsnějším možným rozdílem získal malý glóbus za disciplínu. Při bodové rovnosti se zkušenějším krajanem rozhodla v jeho prospěch lepší umístění v závodech v sezoně.

Navíc výhrou zdramatizoval i boj o velký křišťálový glóbus, o jehož držiteli rozhodne až nedělní závěrečný závod s hromadným startem. Oba rivaly před vyvrcholením sezony dělí čtyři body, po odečtení čtyř nejhorších výsledků ale vede Laegreid o jediný.

Nejlepší z českých reprezentantů byl Michal Krčmář, který po startu z 18. místa klesl po pěti trestných kolech na 21. příčku. Jakub Štvrtecký na střelnici minul ještě o jednu ránu víc a propadl se o 12 míst na 31. příčku. Mikuláš Karlík si navzdory pěti chybám polepšil na 42. místo.

Bö ztratil závod a tím i malý křišťálový glóbus na poslední střelbě, na niž přitom přijel s čistou bilancí z předchozích třech zastávek s náskokem takřka 50 sekund před soupeři. Stejně jako při MS v roce 2019 ale ve větrných podmínkách minul tři rány a s Laegreidem nakonec o 22,6 sekundy prohrál.

"Netušil jsem, že jsem vyhrál (malý glóbus). To je skvělé. Jel jsem zpočátku spíš volně, ale Johannes čistil terče. Myslel jsem si, že jasně vyhraje. Pak udělal tři chyby a já toho využil," radoval se Laegreid, jenž může Böovi v neděli znemožnit zisk třetího velkého glóbu za sebou.

Poslední stíhačku žen vyhrála Marte Olsbuová Röiselandová z Norska. Druhá dojela její krajanka a vítězka Světového poháru Tiril Eckhoffová.

Češky nestartovaly, protože páteční sprint absolvovaly po střevních potížích a ani jedna se do šedesátky pro stíhačku nevešla. V nedělním závěrečném závodu s hromadným startem by měla být mezi třicítkou startujících Markéta Davidová.

Vítězka sprintu Eckhoffová klesla v polovině trati po třech chybách na ležkách na 15. místo. Do čela se dostala Röiselandová a dojela si pro třetí triumf v sezoně. Eckhoffová vstoje minula jednou, na krajanku ztratila téměř půl minuty.

Výsledky finále SP v biatlonu v Östersundu

Muži (12,5 km): 1. Laegreid 32:40,5 (2), 2. J. T. Bö (oba Nor.) -22,6 (3), 3. Hofer (It.) -32,4 (4), 4. Samuelsson (Švéd.) -51,1 (6), 5. Lesser (Něm.) -56,3 (2), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -1:02,5 (4), 7. Christiansen (Nor.) -1:14,0 (3), 8. Leitner (Rak.) -1:22,2 (2), 9. Desthieux (Fr.) -1:26,7 (6), 10. T. Bö (Nor.) -1:31,8 (6), ...21. Krčmář -2:18,8 (5), 31. Štvrtecký -3:15,2 (6), 42. Karlík (všichni ČR) -4:03,5 (5).

Konečné pořadí stíhacích závodů (po 8): 1. Laegreid 306, 2. J. T. Bö 306, 3. Jacquelin (Fr.) 286, ...22. Krčmář 129, 55. Moravec 21, 59. Štvrtecký 16, 60. Karlík 15, 79. Krupčík 1.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 1038, 2. Laegreid 1034, 3. Fillon Maillet (Fr.) 915, 4. T. Bö 882, 5. Dale (Nor.) 829, 6. Samuelsson 817, ...23. Krčmář 371, 37. Moravec 149, 59. Štvrtecký 50, 74. Karlík 22, 81. Žemlička 17, 89. Krupčík 7.

Ženy (10 km): 1. Röiselandová 32:54,8 (4), 2. Eckhoffová (obě Nor.) -29,3 (4), 3. Solaová (Běl.) -44,0 (5), 4. Simonová (Fr.) -1:01,7 (5), 5. Kalkenbergová (Nor.) -1:54,8 (2), 6. Preussová (Něm.) -2:05,9 (4), 7. I. Fialková (SR) -2:08,6 (5), 8. Kajševová (Rus.) -2:11,1 (5), 9. Kručinkinová (Běl.) -2:11,5 (5), 10. Kuklinová (Rus.) -2:13,5 (5).

Konečné pořadí stíhacích závodů (po 8): 1. Eckhoffová 360, 2. Röiselandová 319, 3. Preussová 240, ...14. Davidová 163, 50. Charvátová 37, 53. Puskarčíková 27, 74. Jislová (všechny ČR) 3.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 26 závodů): 1. Eckhoffová 1139, 2. Röiselandová 963, 3. H. Öbergová (Švéd.) 824, 4. Wiererová 821, 5. Preussová 815, 6. Hauserová (Rak.) 803, ...11. Davidová 622, 46. Charvátová 129, 60. Puskarčíková 64, 68. Jislová 45.

15:15 muži (12,5 km).