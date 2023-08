Lacko se chce v Mostě dostat na stupně vítězů, v tahači ale rok neseděl

Praha - S přáním alespoň jednou se prosadit na stupně vítězů se o víkendu postaví na start závodů mistrovství Evropy tahačů v Mostě Adam Lacko. Jako člen týmu Buggyra ZM Racing se letos soustředí na okruhové vytrvalostní závody, na severu Čech ale nebude chybět. Bude ale muset čerpat zejména ze svých zkušeností z minulých startů, v tahači totiž rok neseděl. Naposledy loni v říjnu ve španělské Jaramě.

"Žádné testy jsme neměli, pojedu naostro. Letos jsem v tahači ještě neseděl," přiznal Lacko v rozhovoru, který ČTK poskytl jeho tým. Až v pátek dopoledne při prvním tréninku si v tahači vyzkouší upravený mostecký Autodrom. "Novou dráhu jsme si ale zkusili už loni na podzim při testech (s vozem GT), to byly dva nebo tři dny kroužení. Líbilo se mi to, trať je o hodně rychlejší. Kvůli bezpečnosti motorek jsou rovnější obrubníky, takže se dají zatáčky víc střihat," řekl osmatřicetiletý jezdec.

Buggyra po minulé sezoně v ME tahačů po 30 letech skončila. V Mostě tak Lacko pojede se speciálem Francouze Téa Calveta, který s ním startuje v národním šampionátu. "Momentálně máme jen ten jeden. Jediné, co od něj určitě nechci, je jeho sedačka. Do té bych se nevešel," podotkl s úsměvem Lacko. "Máme teoreticky připravené nastavení trucku, jaké chci. Stačí odjet jen pár kol a budu zase zpátky," věří.

Lacko se v domácím prostředí většinou dokázal prosadit na stupně vítězů, loni byl například ze čtyř startů dvakrát druhý. I přesto, že letos v ME pravidelně nestartuje, cíl má stejný. "Chci podat co nejlepší výsledek. Kdybych se postavil na bednu, bylo by to skvělé. Jedeme pro české fanoušky, tak aby si užili nějakou radost. Ale nevím, v jakém stavu auto bude. Ve Francii se jezdí hodně kontaktně, takže bude hodně obouchané," uvedl Lacko.

Výhodou je, že mu nebudou chybět závodní zkušenosti. Letos už absolvoval několik startů s vozem Mercedes-AMG GT4 ve vytrvalostním šampionátu. "Jezdíme s vozem GT krásné závody. Vrátil jsem se po letech k endurance a cítím nové výzvy. Zatím nejdelší závod, co jsem jel, byla dvanáctihodinovka. Teď jsme hned po sobě měli v Estorilu kvalifikační šestihodinovku a dvanáctihodinovku. A čeká nás čtyřiadvacetihodinovka v Barceloně," řekl Lacko, který se v posádce střídá s Davidem Vršeckým a Aliyyah Koloc.