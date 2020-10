Lacko dojel v Maďarsku v hlavním závodě druhý, druhý je i v ME

Mogyoród (Maďarsko) - Automobilový jezdec Adam Lacko obsadil druhé místo v hlavním závodě druhého podniku mistrovství Evropy tahačů na Hungaroringu a přišel o vedení v seriálu, které vybojoval v sobotu. Novým lídrem šampionátu je domácí Norbert Kiss, jenž dnes obě jízdy suverénně vyhrál.

Oproti sobotě bylo dnes v Maďarsku lepší počasí. Nepršelo a Kiss, který na okruhu nedaleko Budapešti pravidelně testuje, toho využil. Byl nejrychlejší v ranní kvalifikaci a poté i v obou jízdách.

Hlavní závod ovládl stylem start-cíl. Ve druhém, ve které startuje elitní osmička v opačném pořadí a ve hře jsou poloviční body, se dokázal rychle posunout vpřed a dojel si pro třetí triumf ze čtyř jízd na Hungaroringu.

"Na startu třetího závodu to vypadalo nadějně, Norbert hodně zaspal a skoro jsem se dostal před něj. Myslím si, že chybělo snad čtvrt metru, abych se tam dostal, ale nešlo to," řekl Lacko, který hned v úvodu zkoušel Kisse ohrozit a předjet.

"Pak už bylo vidět, že na suchu na něj nemáme. V prvním kole mi dal asi 50 metrů a pak už ujížděl. Jako já v sobotu na mokru," uvedl šestatřicetiletý jezdec.

Lacko nakonec dojel druhý, téměř až do konce ale musel odrážet ataky úřadujícího šampiona Jochena Hahna z Německa. "Bojovali jsme každou zatáčku a neustále to vypadalo, že mě předjede. Já jsem si to ale uhlídal a neudělal jsem chybu," pochvaloval si Lacko.

Do druhé jízdy Lacko odstartoval ze čtvrté řady a na rozdíl od Kisse se mu dlouho nedařilo dostat se vpřed. Nakonec se mu povedlo posunout na páté místo a v samém závěru i na čtvrté, když v posledních zatáčkách předjel Stephanii Halmovou z Německa.

"Myslím si, že to byl z mého pohledu nejzajímavější závod celého víkendu, protože jsem sváděl hodně soubojů. Na suchu nám tolik nefungovalo auto, zkoušeli jsme měnit nastavení a oproti prvnímu dnešnímu závodu to bylo horší. Nedokázal jsem se tak rychle dostat dopředu, ale v posledním kole se mi podařilo předjet Stefi a vybojovat bramborovou pozici," uvedl Lacko.

Jezdec týmu Buggyra Zero Mileage Racing se dokázal v Maďarsku posunout z třetího na druhé místo průběžného pořadí, před závěrečným víkendem v Misanu ztrácí na Kisse šest bodů. "V sobotu to vypadalo nadějně, měl jsem v čele náskok dvou bodů. Dnes jsem spadl, ale z celkového hlediska jsem si polepšil. Z Maďarska můžeme odjíždět spokojení a těšíme se na další podnik," dodal Lacko.

Mistrovství Evropy v závodech tahačů na Hungaroringu (Maďarsko): 3. jízda: 1. Kiss (Maď./MAN) 25:28,497, 2. Lacko (ČR/Buggyra) -13,035, 3. Hahn (Něm./Iveco) -15,146, ...8. Calvet (Fr./Buggyra) -57,888, 11. Kolocová (ČR/Buggyra) -1:42,185. 4. jízda: 1. Kiss 25:39,116, 2. Hahn -11,547, 3. Janiec (Fr./MAN) -19,323, 4. Lacko -22,205, ...6. Calvet -38,932, Kolocová nedokončila. Průběžné pořadí ME: 1. Kiss 92, 2. Lacko 86, 3. Hahn 72, ...8. Calvet 26, 13. Kolocová 5.