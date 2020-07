Laboratoře podle Vojtěcha zvládnou 17.000 testů denně

Praha - Laboratoře v Česku jsou dnes schopny provést asi 17.000 testů na koronavirus denně. Cílem je počet ještě navýšit přes páteřní síť laboratoří, řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V každém kraji by podle něj měla být minimálně jedna laboratoř, jež bude páteřní - netýká se to tedy pouze státních přímo řízených nemocnic, ale též některých krajských. Laboratoře z páteřní sítě by následně měly být schopny provést až 15.000 testů denně, při zapojení dalších je podle ministra reálné dosáhnout 25.000 testů.

Vojtěch dále uvedl, že v podzimní době vyššího počtu respiračních onemocnění budou muset být při testování upřednostněni rizikoví lidé, například s chronickými chorobami či ti, kteří prodělali vážnou nemoc.

Povolení testovat na nový koronavirus má v Česku 106 laboratoří, kromě nemocnic a zdravotních ústavů jde většinou o soukromá zařízení.

"Nemůžeme vycházet pouze z páteřní sítě, ale jsou tam definovány i další záložní laboratorní kapacity, které budou taktéž využívány, pokud to bude nezbytně nutné. V první fázi ale chceme, aby byla jasná páteřní síť, kdy v každém kraji musí být minimálně jedna laboratoř, která bude páteřní. Nejde pouze o státní nemocnice přímo řízené, byť tvoří základ, ale i o krajské nemocnice tam, kde nemáme jako ministerstvo zdravotnictví svoji kapacitu, státní organizaci - zdravotní ústav nebo nemocnici," uvedl Vojtěch.

"Je nutné, aby tyto páteřní laboratoře byly připraveny testovat od pondělí do neděle, nebyly žádné prodlevy. Aby pokud vzorek doputuje, byla dodržena maximální lhůta nastavená od 17. dubna, a to 48 hodin pro vyšetření daného vzorku. V některých laboratořích se toto ne vždy děje, proto tvoříme onu páteřní síť, aby tam byla daná garance," dodal ministr.

Vedoucí laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Marián Hajdúch uvedl, že v 90 laboratořích byl za červenec vyšetřen alespoň jeden vzorek. Průměrně se provádí asi 4300 testů denně, průměrně v přepočtu na v tomto měsíci aktivní laboratoře 48 denně.

Vojtěch také uvedl, že v době respiračních chorob bude nutné, aby praktičtí lékaři věděli, koho indikovat k vyšetření nemoci covid-19. "Je jasné, že pokud budeme mít milion lidí, kteří budou vykazovat dané symptomy, budou muset být prioritizováni ti, kteří jsou rizikoví - pacienti, kteří mají komorbidity, chronické choroby," poznamenal Vojtěch. "Není to pouze o věku, je to právě zejména o komorbiditách, nemocích, které jsou přidružené. Pacienti, kteří trpí buď nějakou chronickou chorobou, nebo jsou po nějaké vážné chorobě na imunosupresivní terapii a podobně," doplnil.

Podle ministra je také potřeba pokračovat ve studiích kolektivní imunity a sledovat na pravidelné bázi, jak a zda se vytváří imunita na covid-19 ve společnosti.

Lékaři budou nově na testy posílat na přesně daná odběrová místa

Do večera prvního dne, kdy dostali od lékaře žádanku na test covidu, dostane nyní jeho výsledek 56 procent pacientů. Dalších 16 procent další den. Na odběr se v den vystavení žádanky dostaví 63 procent indikovaných, osmi procentům ale cesta na odběrové místo trvá víc než týden. Se statistikou dnes novináře seznámil vedoucí laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Marián Hajdúch. Nově budou pacienti tzv. ežádankou směřováni přímo do odběrového místa s dostatečnou kapacitou.

Problém s prodlevami podle Hajdúcha tkví v nedostatečné kapacitě odběrových míst, které ministerstvo plánuje posílit vytvořením páteřní sítě laboratoří v krajských nemocnicích. Tam by měli být lidé s žádankou nově směřováni přímo lékařem prostřednictvím elektronické žádanky. Podle počtu ežádanek, které fungují už od března, pak je možné měnit kapacity odběrových míst. Dnes například pro Prahu v nemocnici ve Střešovicích, uvedl Hajdúch.

Do systému testování je nyní zapojeno 105 laboratoří, které jsou nyní schopny udělat až 17.000 testů. Nyní provádí zhruba 4300 testů denně, průměrně tak vychází 48 testů na laboratoř, medián ale činí 18 testů na laboratoř, uvedl Hajdúch. Ukazuje to podle něj na nízkou efektivitu malých laboratoří.