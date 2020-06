Labe je díky dešťům nyní splavné, zřejmě ale ne na dlouho

Ústí nad Labem - Labe v Ústeckém kraji je nyní díky posledním dešťům splavné na 70 procent. Znamená to, že lodě mohou převážet 70 procent nákladu. Za zvýšení hladiny mohou poslední přívalové deště, pokud nespadnou další srážky, koryto bude opět několik měsíců nesplavné. ČTK to řekl jednatel společnosti Evropská vodní doprava (EVD) Lukáš Hradský. Nejvíce trpí export a import, kdy majitelé firem musí platit násobně vyšší částky za jinou alternativu transportu.

"Pokles hladiny očekáváme velmi rychlý, protože přívalové deště byly rychlé, takže si myslím, že to nebude mít dlouhého trvání. Dešťům předcházelo extrémní sucho a můj osobní odhad je, že pakliže nepřijdou další srážky, tak vodní stavy budou zase velmi rychle klesat někam k zastavené plavbě," uvedl Hradský.

Zastavená plavba byla loni devět měsíců, kdy se třeba v Ústí nad Labem dala řeka přejít suchou nohou. "Předloni to bylo osm měsíců a posledních pět let byla nesplavnost delší než půl roku v roce," uvedl jednatel a doplnil, že hydrometeorologové hodnotí minulých pět let jako nejsušší období za posledních 500 let.

Letos bylo podle Hradského Labe nesplavné již v dubnu, díky dešťům se plavba nyní mohla obnovit. Dnes například míří remorkér vezoucí tanker s pivními tanky z Hřenska na Děčínsku přes Ústí nad Labem do Lovosic. Hradský míní, že se dá ztrátám firem zabránit vybudováním infrastruktury, ke které se stát zavázal již před mnoha lety. "Pro lodě se dá postavit vodní cesta a pak by mohly plout celoročně," řekl a dodal, že ztráty kvůli nesplavnosti jsou milionové.

Jiří Mach ze státního podniku Povodí Labe dnes ČTK řekl, že na celoroční splavnosti řeky se pracuje například v Děčíně. Nyní ale není, kde vodu na Labi zadržovat. "Jediný, kdo nám může pomoct, je Vltavská kaskáda a tam také chybí voda," uvedl Mach, který předpokládá, že řeka bude v létě opět nesplavná.

Pokud by v budoucnu bylo Labe celoročně splavné, dá se podle Macha předpokládat, že by v regionu ubyly kamiony. Podle něj by šlo o stovky tisíc tun nákladu.