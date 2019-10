La Repubblica: Proti obezitě je jen jedna cesta - jíst méně

Řím - Sever je méně obézní než jih. Tvrdí to Felipe Casanueva, profesor medicíny na univerzitě v Santiagu de Compostela, který má na starosti endokrinologii a výživu v univerzitním nemocničním komplexu v Santiagu a který je uznávanou autoritou v boji proti cukrovce a obezitě. Podle studií uskutečněných v Číně, ve Spojených státech a v Evropě, tedy v rozsáhlých oblastech, se ve všech případech ukázalo, že obezita je méně rozšířena na severu než na jihu, píše italský deník La Repubblica.

Proč je tomu tak, je dosud záhadou, neexistují na to jednoznačné odpovědi. Že se na jihu prostě jí více a pokrmy tam jsou chutnější, neplatí vždy. Mohlo by to fungovat v Evropě, ale je těžké si představit, že se na severu Spojených států jí méně než na jihu. A záhadou zůstává Čína. Tu pravou odpověď na tuto otázku jsme ještě nenašli, zdůrazňuje profesor Casanueva.

Poslední průzkumy z Itálie naznačují, že nadbytečné kilogramy zajímají jen devět procent lidí starších osmnácti let. Profesor varuje před epidemií, kterou je třeba zastavit všemi prostředky.

"Nazval bych obezitu tichým vrahem, a to nijak nepřeháním," říká. Na základě údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) lze hovořit o epidemii ze dvou důvodů: obézní jsou miliony obyvatel světa a obezita se šíří impozantní rychlostí. Obézních je 30 procent obyvatel Spojených států, ve Španělsku to je 23 až 24 procent. Zdůrazněme, že to nejsou údaje o pouhé nadváze, ale o obezitě, která je vážnou nemocí spojenou s časnější úmrtností, nesoběstačností a zhoršením kvality života.

Jde také o nárůst výdajů na zdravotnictví, protože obezita je rizikovým faktorem například pro cukrovku druhého typu, kardiovaskulární nemoci, mrtvici, artrózu, vysoký krevní tlak a pro 11 různých typů nádorů, jako je rakovina prsu, prostaty či dělohy. A to už nemluvíme o neurovegetativních nemocech: nedávno se objevilo mnoho studií, které uvádějí, že obézním lidem hrozí větší nebezpečí Alzheimerovy choroby.

"Určitě jsou na místě kampaně, které upozorňují na rizika vyplývající z obezity, ale je také nezbytná cenová politika, která zvýhodní zdravé potraviny. Uvedu jeden příklad, jemuž každý porozumí. Ve Spojených státech stojí hamburger méně než jablko. Věřím, že to má být naopak. Jinak budou všichni pojídat hamburgery, ačkoli zdravější je jablko," uvádí profesor Casanueva.

Je třeba jíst méně, dodávat tělu méně kalorií. Nejlepší je středomořská strava, zázračné diety neexistují. "Vysvětluji rodičům, že když mají děti pěkné výsledky ve škole, nemá být odměnou počítač nebo mobil, jak se to často stává. Lépe by bylo uspořádat pěkný výlet pro celou rodinu, zapsat děti na nějakou sportovní aktivitu. Je to každodenní boj," říká profesor Casanueva.