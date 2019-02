Praha - Společnost Gastro Group, provozující pražský podnik La Casa Argentina chce po ministerstvu zemědělství, aby zveřejnilo restaurace, které údajně prodávaly polské maso označené za jiné. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ve středu poslancům zemědělského výboru řekl, že některé luxusní restaurace v Praze vydávají polské maso za argentinské. Ve čtvrteční tiskové zprávě úřad uvedl, že jde zatím o podezření. Aktuálně ministerstvo ČTK sdělilo, že zatím jsou restaurace stále kontrolovány, chybující restaurace neuvedlo.

"Žádáme ministerstvo zemědělství a kontrolní orgány, aby v co nejkratším termínu celou aféru vysvětlilo a zveřejnilo všechny informace, které má. Jinak totiž bez jediného důvodu poškozuje pověst a jméno restaurací, které s kauzou nemají nic společného. Vybudovat si v gastronomii dobré jméno je totiž několikaletá práce mnoha lidí, a takto podané zavádějící informace nás velmi poškozují," sdělili dnes ČTK zástupci Gastro Group, která provozuje pražskou restauraci La Casa Argentina. Podle nich se kvalitní steak z nedá z polského masa připravit, maso má jinou strukturu, použitelné je podle nich především do gulášů. "Pokud by záměna masa byla tak jednoduchá, celý svět by nedovážel hovězí maso plemena Black Angus z Argentiny a USA," dodali.

Podle tiskového mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého jsou v restauracích stále kontroly veterinářů a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. "V případě jakéhokoliv pochybení jména restaurací samozřejmě zveřejníme," dodal mluvčí.

Poté, co Toman informoval poslance, popsal úřad situaci v tiskové zprávě, kterou ministrovo prohlášení mírnil. "Ministr Miroslav Toman byl informován ze strany dozorových orgánů, že existuje podezření, že některé restaurace běžně vydávají méně kvalitní maso za maso vysoce kvalitní, a klamou tak zákazníky. V této souvislosti ministr Toman uvedl, že jako argentinské maso mohlo být nabízeno maso z jiné země. Veškerá podezření je ministr povinen prošetřit, což také učinil pověřením dozorových orgánů ke kontrole v těchto podnicích," uvedl úřad.

Ministra ve čtvrtek kritizoval prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Jak řekl ČTK, slova ministra poškozují český trh restaurací. Zákazníci se však podle něj řídí spíše chutí než slovy ministra.

"My se domníváme, že je velmi nešťastné, možná i skandální, když se člen vlády vyjádří ve smyslu, že restaurace podvádějí tím, že zaměňují vůbec produkty - jakékoliv - natož zdravotně závadné," řekl Stárek. Navíc upozornil na to, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce pochybení nenašla.