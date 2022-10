Kyrgios odstoupil z turnaje v Tokiu, Djokovič vyhrál 14. zápas v řadě

Australský tenista Nick Kyrgios zdraví diváky v Tokiu poté, co odstoupil z turnaje před čtvrtfinálovým duelem s Taylorem Fritzem 7. října 2022.

Tokio/Astana - Australský tenista Nick Kyrgios odstoupil kvůli bolestem kolena krátce před čtvrtfinálovým zápasem z turnaje v Tokiu. Do semifinále tak bez boje prošel jeho americký soupeř Taylor Fritz. Srb Novak Djokovič vyhrál 14. zápas za sebou a je na turnaji v Astaně v semifinále.

"Potýkal jsem se s kolenem od US Open. Jel jsem domů, ale asi jsem si nedal dostatečně dlouhou pauzu a začal jsem s tréninkem moc brzy," uvedl dvacátý hráč světa Kyrgios, jenž absolvoval v Japonsku první turnaj od vyřazení ve čtvrtfinále newyorského grandslamu. "Je to smutné. Když vás zklame tělo, není to dobrý pocit," dodal letošní wimbledonský finalista.

Fritz, jenž je po brzkém vyřazení Nora Caspera Ruuda nejvýše postaveným hráčem na turnaji, se střetne s Kanaďanem Denisem Shapovalovem. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Američan Frances Tiafoe a Korejec Kwon Sun-u.

Srbský tenista Novak Djokovič je na turnaji v Astaně v semifinále. V dnešním čtvrtfinále porazil 6:4, 6:3 Karena Chačanova a o finále si zahraje buď s jiným Rusem Daniilem Medveděvem, nebo Španělem Robertem Bautistou.

Djokovič v Kazachstánu zatím neztratil ani set a nezaváhal ani ve čtvrtfinále, přestože mu Chačanov jako první na turnaji sebral podání. Vítěz 21 grandslamů porazil šestadvacetiletého Rusa letos už potřetí.

Díky postupu prodloužil Djokovič vítěznou sérii na turnajích okruhu ATP na 14 zápasů. Pětatřicetiletý Srb může po triumfech ve Wimbledonu a v Tel Avivu získat třetí titul za sebou.

Výsledky tenisových turnajů: (řazeno podle výše dotace) Turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 2,108.110 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Fritz (3-USA) - Kyrgios (5-Austr.) bez boje, Shapovalov (7-Kan.) - Čorič (9-Chorv.) 6:4, 6:3.

Turnaj mužů v Astaně (tvrdý povrch, dotace 2,054.825 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Tsitsipas (3-Řec.) - Hurkacz (7-Pol.) 7:6 (10:8), 6:3, Djokovič (4-Srb.) - Chačanov (Rus.) 6:4, 6:3, Rubljov (5-Rus.) - Mannarino (Fr.) 6:1, 6:2.