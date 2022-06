Kyjevští sólisté vystoupí na Pražském jaru a neví, kdy se vrátí domů

Praha - Členové Národního komorního souboru Kyjevští sólisté, kteří ve čtvrtek vystoupí na festivalu Pražské jaro, nevědí, kdy se vrátí na rodnou Ukrajinu. Návrat by pro ně byl problém, protože nemají jistotu, zda by za současné situace mohli opět vycestovat za hranice. Poslední koncert svého evropského turné mají naplánovaný na 7. července na Islandu, a pak bude jejich budoucnost záležet na vývoji válečného konfliktu. Novináře o tom dnes informoval houslista Anatolij Vasylkivskyj, který je uměleckým vedoucím a manažerem Kyjevských sólistů.

"Za normální situace soubor plánuje koncerty jeden až dva roky dopředu, teď to jsou jeden až dva dny. Co bude na podzim, uvidíme. Zatím plánujeme pokračovat v tom, co jsme dělali doposud," řekl Vasylkivskyj.

Na koncertu 2. června v kostele sv. Šimona a Judy zazní hudba Maksyma Berezovského, Oleksandra Šymka, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Myroslava Skoryka, Jurije Ševčenka, Nina Roty, Valentyna Sylvestrova i ukrajinská lidová píseň Plyne kača, která se stala jedním ze symbolů odporu proti ruské invazi. "Zahrajeme různou ukrajinskou hudbu od dob Mozarta až po současnost, i evropskou tvorbu, abychom demonstrovali kulturní jednotu," řekl Vasylkivskyj. "Vyzýváme svými vystoupeními k ukončení války, aby se vše na Ukrajině vrátilo do stavu před ruskou agresí," dodal.

Válka na Ukrajině soubor zastihla v zahraničí na dvoutýdenním turné po Itálii. Následně padlo rozhodnutí zůstat mimo Ukrajinu. A to nikoliv jen z bezpečnostních důvodů, ale také proto, aby soubor dostál svému závazku být "vyslancem Ukrajiny" a pořádat koncerty na podporu své země. Po vystoupeních ve dvaceti italských městech tak soubor zamířil do Švýcarska, Německa, Švédska, Norska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Koncertů se zatím konalo přes 40 a podařilo se na nich vybrat stovky tisíc eur. Také pražský koncert má benefiční charakter ve prospěch organizace Člověk v tísni a velvyslanectví Ukrajiny.

Violistka Oksana Darbin, která ve čtvrtek vystoupí s Kyjevskými sólisty v Praze, se souborem v Itálii nebyla, protože v Kyjevě připravovala s druhou polovinou souboru koncert, který se měl uskutečnit 26. února. O dva dny dříve ji však probudily zvuky bomb. "Byla jsem doma s dvěma dětmi a slyšela něco, na co nikdy nezapomenu. Do té doby nás válkou jen děsili, ale nedovedla jsem si představit, že je něco takového ve 21. století možné," řekla dnes.

Zatímco její mužští příbuzní museli zůstat v Kyjevě, ji manžel naložil na vlak, kterým odjela přes Rumunsko k sestře do Itálie. "Jsem muzikantka, nic jiného neumím. Proto jsme si s sebou vzala violu a starší syn housle, i když hrozilo, že je budeme muset během cesty vyhodit," podotkla.V Itálii pak kontaktovala Kyjevské sólisty a vyrazila s nimi na turné. "Dokud budeme hrát, chceme ukazovat, že Ukrajina má úžasné dějiny i kulturu a je to země, která nikoho nenapadla. Doufáme, že dnešní svět má snad jiné způsoby řešení konfliktů než válku," dodala.