Kyjev tvrdí, že dostal jen deset procent zbraní, o které žádal Západ

Kyjev - Ukrajina obdržela jen deset procent zbraní, o které žádala své spojence. Podle agentury Interfax-Ukrajina to dnes uvedla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Ukrajina bez pomoci Západu válku proti Rusku vyhrát nedokáže, dodala.

"Nehledě na to, jak velké úsilí Ukrajina vynakládá a jak profesionální je naše armáda, bez pomoci západních partnerů tuto válku nedokážeme vyhrát," uvedla náměstkyně. "Z toho, oč Ukrajina požádala a co potřebujeme, jsme dostali asi deset procent," dodala. Západ by podle ní měl dodávky zbraní urychlit a je nutné stanovit jasné termíny jejich předání.

Západní země slíbily Ukrajině zbraně odpovídající standardům Severoatlantické aliance, včetně moderních amerických raketometů. Mnohé dodávky však provázejí průtahy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes podobně jako Maljarová znovu apeloval na Západ, aby Ukrajině rychleji posílal více zbraní a vojenské techniky. Rusko jich má podle něj "desetkrát, stokrát více". Ukrajinské armádě chybí především dostatek dalekonosných zbraní a obrněných vozidel, uvedl podle agentury AFP Zelenskyj.

Kyjev v pondělí před nadcházejícím setkáním ministrů obrany NATO vyzval, aby Ukrajina dosáhla parity co do těžkých zbraní s útočícím Ruskem. Podle poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljaka potřebuje Ukrajina na 1000 houfnic, 500 tanků, 300 salvových raketometů, 2000 obrněných vozidel a 1000 dronů, aby ukončila válku.

NATO má ve středu a ve čtvrtek v Bruselu naplánované jednání Severoatlantické rady (NAC) na úrovni ministrů obrany. Podoljak uvedl, že šéfové resortu obrany budou ve středu v sídle NATO jednat v rámci ukrajinské kontaktní skupiny a že Kyjev očekává nějaká rozhodnutí.