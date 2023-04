Kyjev: Rusové dál útočí na Lyman, Bachmut, Avdijivku a Marjinku

Kyjev - Ruské síly se nadále zaměřují na vedení útočných akcí ve směru na Lyman, Bachmut, Avdijivka a Marjinka. Za poslední den tam bylo odraženo více než 70 nepřátelských útoků, uvedl ve svém pravidelném ranním hlášení ukrajinský generální štáb. Podle analytiků z amerického Institutu pro studium války (ISW) Rusové v minulých dnech v Bachmutu postoupili, nicméně nejsou signály o tom, že by se Ukrajinci z oblasti stáhli.

Prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu ve Varšavě prohlásil, že ukrajinské síly se v případě potřeby stáhnou z Bachmutu, aby se vyhnuly obklíčení. Zatím ale nenaznačil, že by to bylo potřeba. Zelenského prohlášení je v souladu s dalšími nedávnými prohlášeními ukrajinských představitelů, že jejich vojenští velitelé nařídí stažení z Bachmutu, jestliže to budou považovat za strategicky nejvýhodnější variantu. Jak se ale podle všech signálů zdá, Ukrajinci zatím obklíčeni nejsou, vyhodnotili analytici z ISW.

Mluvčí ukrajinské pohraniční služby Andrij Demčenko mezitím informoval, že jen v březnu se mezi pohraniční stráží a ruskými silami odehrálo více než 900 střetů, což je o 11 procent více než v únoru. Kromě bojových střetů se ukrajinští pohraničníci stali terčem více než 1800 ruských útoků, citovala Demčenka agentura Ukrinform. Boje ukrajinských a ruských sil probíhaly zejména v oblasti Avdijivky, Lymanu a Bachmutu.