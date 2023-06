Kyjev popírá, že by přešel do protiofenzivy, podle NYT ale možná už začala

Kyjev/Moskva - Ukrajinská armáda dala dnes podle médií najevo, že ještě nezahájila očekávanou velkou protiofenzívu, jejíž odražení už ovšem ohlásilo ruské ministerstvo obrany. Podle ukrajinských médií Kyjev také varoval před psychologickými operacemi nepřítele. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová prohlásila, že Rusko se snaží odvést pozornost od bojů v oblasti východoukrajinského Bachmutu, kde podle ní ruské síly zaznamenávají neúspěchy a Ukrajinci naopak získávají kontrolu nad vyvýšenými místy. Deník The New York Times dnes nicméně s odvoláním na nejmenované americké činitele napsal, že soudě podle zintenzivnění ukrajinské dělostřelecké palby i nárůstu útočných akcí ve více sektorech frontové linie ukrajinská protiofenziva možná začala, ale Kyjev záměrně o své strategii mlčí.

Ruské ministerstvo obrany v noci na dnešek oznámilo, že Ukrajina v neděli ráno zahájila rozsáhlou ofenzivu na pěti úsecích fronty v Doněcké oblasti. Podle něj však snaha ukrajinských sil prolomit ruskou obranu nebyla úspěšná a Ukrajinci přišli o techniku a také o více než 250 vojáků. Ruské ministerstvo tvrdí, že obranu osobně na jednom z úseků fronty řídil náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov.

"Nemáme takové informace a nekomentujeme falešné zprávy jakékoliv druhu," řekl agentuře Reuters mluvčí ukrajinského generálního štábu. Středisko ukrajinských ozbrojených sil pro strategickou komunikaci dnes kromě toho podle agentury Unian varovalo před rozsáhlou psychologickou operací nepřítele, zahrnující i šíření dříve připravených fotografií a videonahrávek zabitých, zraněných a zajatých ukrajinských vojáků a zničené vojenské techniky coby důkazů "porážky" ukrajinské protiofenzívy, a to dokonce i v případě, že k protiútoku nedojde. Ruským cílem je podle střediska mimo jiné zasít mezi západní partnery pochybnosti a dosáhnout snížení podpory Ukrajině.

"Rusové nevědí, na jakém místě podnikneme protiútok, a na 450 kilometrů frontové linie v našem úseku odpovědnosti jsou v ustavičném napětí," uvedla mluvčí jižního velitelství ukrajinských sil Natalija Humenjuková podle serveru RBK-Ukrajina. Rusové jsou podle ní vyčerpáni dlouhým čekáním na ukrajinský protiútok, ustavičně posilují obrané linie a neustále po nich přemisťují jednotky. Dokonce občas propadají panice a dezertují, dodala mluvčí.

Náměstkyně ministra obrany Maljarová pak na sociální síti telegram doplnila, že Rusové se šířením informací o údajné protiofenzivě snaží odvést pozornost od situace u Bachmutu, který podle ní dál zůstává epicentrem bojů. Maljarová uvedla, že v oblasti Bachmutu ukrajinské síly zaznamenávají úspěchy a obsazují tam hlavní vyvýšená místa, zatímco Rusové se snaží zachovat si pozice. Jistým potvrzením ruských problémů by mohlo být prohlášení šéfa soukromé Wagnerovy vojenské společnosti Jevgenije Prigožina, podle něhož se ukrajinské síly opět zmocnily obce Berchivka severně od Bachmutu.

Zatímco ukrajinští představitelé ruské zprávy o zahájení protiofenzivy přímo popřeli nebo se k nim vyjádřili mlhavě, podle informací listu The New York Times (NYT) je ale možné, že protiofenziva opravdu začala. Američtí činitelé, na něž se list odvolává, uvedli, že pozorují zintenzivnění ukrajinských útoků. Vycházejí přitom z informací získaných díky americkým armádním satelitům, které dokážou sledovat dělostřeleckou palbu nebo odpalování raket. I prohlášení Maljarové o ukrajinských úspěších u Bachmutu dává NYT do souvislosti s možným začátkem protiofenzivy.