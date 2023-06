Kyjev plánuje napadnout Krym střelami HIMARS a Storm Shadow, tvrdí Šojgu

Moskva - Nasazení amerických raket HIMARS a britských střel s plochou dráhou letu Storm Shadow do útoků na "ruské území, včetně Krymu", jak plánuje Kyjev, by znamenalo zapojení Spojených států a Británie do konfliktu v plném rozsahu, varoval dnes ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym na jaře 2014, po svržení a vyhnání proruského prezidenta z Kyjeva.

Loni na podzim Moskva anektovala další čtyři ukrajinské regiony, které částečně dobyla ruská vojska po invazi z loňského února. Většina světa tyto anexe neuznává. Kyjev si za válečný cíl klade vyhnání ruských vojsk a osvobození všech okupovaných území, včetně Krymu. Ukrajina se těší podpoře a vojenské pomoci Západu: raketomety HIMARS a příslušnou munici dodaly ukrajinské armádě Spojené státy, střely Storm Shadow Británie.

"Podle našich údajů vedení ozbrojených sil Ukrajiny plánuje zasadit údery na území Ruské federace, včetně Krymu, raketami HIMARS a střelami Storm Shadow," řekl Šojgu. Ministr podle TASS zdůraznil, že nasazení uvedených raket a střel mimo oblast "speciální vojenské operace", jak Moskva nazývá svou válku proti Ukrajině, povede k okamžitým odvetným úderům proti ukrajinským rozhodovacím centrům a bude znamenat zatažení USA a Británie do konfliktu v plném rozsahu.

Šojgu připustil, že ukrajinské síly pokračují v útocích na třech frontových úsecích, v Záporožské oblasti, u Doněcka a jižně od Doněcka. Do bojů Kyjev nasadil "elitní jednotky, vycvičené specialisty Severoatlantické aliance", a také velké množství západních zbraní, dodal ruský ministr.

"Od 4, června (Rusy uváděné datum zahájení ukrajinské protiofenzívy - pozn. ČTK) podnikly ukrajinské ozbrojené síly 263 útoků na pozice ruských vojsk," řekl Šojgu a tvrdil, že ruským jednotkám se všechny útoky podařilo odrazit a nepřítel nedosáhl svých cílů.

Ukrajinci od počátku své protiofenzívy osvobodili 113 kilometrů čtverečních včetně osmi obcí, uvádí americký Institut pro studium války (ISW). Na základě snímků s rozpoznatelným místem pořízení potvrdil dobytí vesnice Pjatychatky v Záporožské oblasti, o čemž v předchozích dnech informovaly ukrajinské i ruské zdroje. Ukrajinské síly postoupily rovněž u Bachmutu, jehož dobytí Moskva ohlásila minulý měsíc.