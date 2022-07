Kyjev očekává dodávky munice do raketometů HIMARS s dostřelem 300 kilometrů

Kyjev - Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov očekává, že západní země dodají Kyjevu munici do amerických raketových systémů HIMARS s dostřelem 300 kilometrů. Ministr to sdělil listu Financial Times. Ukrajina zatím dostala systémy HIMARS s příslušnou municí s dostřelem 80 kilometrů, dodané raketomety ale mohou být potenciálně upraveny na delší dostřel, napsal portál Meduza.

"Myslím, že je to postupný vývoj. Ukážeme, že jsme schopni systémy používat s nejvyšší přesností a dostaneme další a s delším dosahem," uvedl Reznikov. Podle něj se díky zbraním dodaným západními zeměmi podařilo snížit ztráty v řadách ukrajinských vojáků bojujících na Donbasu.

"Koncem letošního roku nastane na bojišti změna ve prospěch Ukrajiny. Doufám, že letos budeme svědky úspěšné protiofenzivy," poznamenal také Reznikov.

Podle reportéra listu The Wall Street Journal Ukrajinci díky systémům HIMARS denně zasahují několik ruských skladů munice či paliva. USA ale před dodávkou raketometů zdůrazňovaly, že neposkytnou Ukrajině žádné systémy, které by jí umožnily provést útoky na ruském území, a nebudou ji v takových útocích podporovat.