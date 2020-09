Kvůli výrokům Trumpa o koronaviru čelí kritice i novinář Woodward

Washington - Zveřejněná únorová nahrávka, na níž americký prezident Donald Trump označuje koronavirus SARS-CoV-2 za "smrtící záležitost", vyvolala ve Spojených státech dvě vlny kritiky. Kromě šéfa Bílého domu, který před veřejností mnohokrát hrozbu viru bagatelizoval, se pod palbou ocitl i novinář Bob Woodward, kterému tehdy Trump virus popisoval jako velmi nebezpečný. Mnohým komentátorům teď vadí, že Woodward si nahrávky několik měsíců nechával pro sebe, ačkoli možná mohly zmírnit epidemii nemoci covid-19 ve Spojených státech.

Úryvek z rozhovoru ze 7. února se objevil v amerických médiích ve středu společně se záznamem z 19. března, v němž zase Trump otevřeně popisuje svoji snahu "zlehčovat to", míněno rizika spojená s koronavirem. Woodward od loňského prosince absolvoval více než deset rozhovorů s prezidentem USA, které následně použil ve své nové knize o současné americké administrativě. Dílo s názvem Rage ("Vztek") vstoupí do prodeje v úterý.

Podle agentury AP si za to, že Trumpova slova o závažnosti koronavirové hrozby odhalil až nyní, autor vysloužil příval kritiky. "Skoro 200.000 Američanů umřelo kvůli tomu, že Donald Trump ani Bob Woodward na sebe nechtěli vzít žádné riziko v zájmu informovanosti země," napsal například komentátor časopisu Esquire Charles Pierce.

Na sociálních sítích zaznívala nařčení, že Woodward upřednostnil tržby z prodeje knihy před veřejným zdravím. Úsudek dlouholetého pracovníka The Washington Post zpochybňovala i komentátorka tohoto deníku Margaret Sullivanová, která ve čtvrtek napsala: "Šance, byť je to šance nepatrná, že by ta odhalení mohla zachránit životy, je silným argumentem proti tak dlouhému čekání."

Woodward, který se v počátcích své dlouhé žurnalistické kariéry podílel na rozkrytí kauzy Watergate, se hájí tím, že potřeboval jistý čas, aby získal relevantní fakta. "Největší problém, který jsem měl, a u Trumpa je tohle vždycky problém, bylo to, že jsem nevěděl, jestli je to pravda," řekl Sullivanové. Prý až v květnu zjistil, že prezident při únorovém rozhovoru vycházel z lednového brífinku zpravodajských služeb.

Autor nové knihy zároveň uvedl, že jeho hlavním cílem není vytvářet běžné zpravodajství, ale nabídnout čtenářům širší obrázek reality, který může mít v konečném důsledku větší efekt. "Udělal jsem, co bylo v mých silách," míní.

Jedním z těch, kdo vystoupili na jeho obhajobu, byl i prezident Trump. "Bob Woodward měl moje citáty mnoho měsíců. Pokud si myslel, že byly tak špatné nebo nebezpečné, proč je hned neohlásil v zájmu záchrany životů? Neměl povinnost to udělat? Ne, protože věděl, že na těch odpovědích nebylo nic špatného," napsal prezident na twitteru. V březnovém rozhovoru s Woodwardem vysvětloval, že koronavirus "stále rád zlehčuji, protože nechci vytvořit paniku".

Novináře se dnes v úvodním komentáři nepřímo zastala i redakce listu The Wall Street Journal (WSJ), Trumpovy myšlenkové pochody zachycené na nahrávkách podle ní nejsou žádným překvapením. "Víme, že pan Trump v té době zlehčoval hrozbu viru, protože to mnohokrát veřejně řekl. (...) Podceňoval virus a přeceňoval své vlastní úspěchy, zatímco veřejnost po celou dobu požaduje upřímnost," uvádí deník.