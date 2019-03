Praha - Kvůli výparům z nátěru podlahy v obchodním centru na pražském Chodově byl dnes odpoledne z preventivních důvodů uzavřen hypermarket Albert a dalších pět menších obchodů. ČTK to řekl policejní mluvčí Tomáš Hulan. Po výzvě k opuštění prostor muselo z prodejny a přilehlých obchodů v prvním podzemním podlaží odejít kolem 500 lidí, doplnil mluvčí hasičů Martin Kavka. Podle něj hasiči v místě naměřili zvýšené koncentrace organických rozpouštědel.

"Po dohodě s provozovatelem jsou prodejny uzavřeny z preventivních důvodů a nakupující byli vyzváni, ať je opustí," řekl Hulan. Otevřeny by měly být v pondělí. Podle Kavky museli lidé opustit celé podlaží. Do dalších pater se nebezpečné látky nedostaly, dodal.Na místě byli i pražští záchranáři. "Vyšetřili jsme dvě osoby, prozatím bez nutnosti transportu do zdravotního zařízení," uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová na twitteru.