Kvůli výměně kolejí neprojedou z Podskalí do Podolí tramvaje ani auta

Praha - Cestující v pražské MHD a řidiči ode dneška neprojedou Vyšehradským tunelem z Podskalí do Podolí. Kvůli výměně tramvajových kolejí bude až do pátku 27. srpna přerušený provoz mezi zastávkami Výtoň a Podolská vodárna. Tunel bude uzavřený pro tramvaje i pro auta, pro pěší a cyklisty zůstane přístupný. Pro cestu kolem tunelu bude možné využít lodě. Výluka se dotkne několika tramvajových linek, dvě z nich budou dočasně zrušeny. Podrobné informace jsou k dispozici na webu dopravního podniku (DPP).

Lodní linka X21 bude jezdit denně od 06:00 do 22:00, loď pro 160 lidí bude ve špičkách jezdit každých deset minut a mimo špičky každou čtvrt hodinu. Zastávky budou u přístavních mol na náplavce v Podskalí a na přístavní hrázi za areálem jachtingového klubu v Podolí. Mola nebudou bezbariérová. Lodě budou kolem Vyšehradské skály využity počtvrté. Poprvé to bylo v roce 1975, poté o sedm let později a následně v roce 2008.

Ve směru z Modřan bude do Podolí jezdit pouze posílená tramvajová linka 21. Z centra budou kvůli výluce upraveny trasy tramvají číslo 2, 3, 17, 18, 32 a noční 92. Linky 4 a 24 budou zrušeny.

Přes den bude posílená autobusová linka 134 mezi zastávkami Podolská vodárna a Pražského povstání a posíleny budou i autobusy na Smíchovské nádraží a na Budějovickou. V nočním provozu bude tramvaj 92 rozdělena na dvě části, kdy ve směru z centra bude končit na Otakarově a ve směru z Modřan na zastávce Podolská vodárna. Mezi Podolskou vodárnou a Pražského povstání bude jezdit náhradní autobus X92.

K přesunu z Výtoně do Podolí bude možné zdarma využít také sdílená kola společnosti Rekola.