Kvůli úniku plynu v Jablonci skončilo v nemocnici 11 lidí

Jablonec nad Nisou - Při úniku oxidu uhelnatého (CO) z plynového kotle v motorestu v Jablonci nad Nisou - Rýnovicích se v noci na dnešek přiotrávilo 11 lidí. Osm z nich bylo hospitalizováno, sedm umístěných v jablonecké nemocnici ráno propustili. Jedna žena byla v noci převezena do Liberce do hyperbarické komory. Únik plynu prověřuje policie. Právní kvalifikace zatím stanovena nebyla, řekla dnes ČTK mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Záchranná služba byla v sobotu večer původně volána ke kolapsovému stavu. "Po příjezdu naše posádky okamžitě zaznamenaly, že jim začala signalizovat čidla, které mají u sebe, na vysoké CO. Takže okamžitě zalarmovali integrovaný záchranný systém," řekl dnes ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

Podle mluvčí policie bylo uvnitř restaurace 11 lidí. "Tři osoby personálu a osm hostů," uvedla Sochorová. Po vyšetření v nemocnici z nich v péči lékařů v noci na dnešek zůstalo osm. "Jedna žena je v hyperbarické komoře v liberecké nemocnici," dodala Sochorová. V hyperbarických komorách se pacientům podává kyslík za zvýšeného atmosférického tlaku, a to vede ke zvýšené dodávce kyslíku tkáním. Dalších sedm lidí bylo hospitalizováno v Jablonci na pozorování. "Ráno jsme všechny propustili," uvedla mluvčí jablonecké nemocnice Petra Hybnerová.

V restauraci zasahovali i hasiči, kteří prostory odvětrali. Zásah trval zhruba hodinu. Podle prvních informací únik způsobila závada na kotli.