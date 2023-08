Kvůli úniku plynu je pro dopravu zcela uzavřena část Střelničné ulice v Praze 8

Praha - Hasiči společně s plynaři zasahují u úniku plynu u prasklého plynového potrubí v Dolejškově ulici v Praze 8. Kvůli závadě je pro dopravu zcela uzavřena část ulice Střelničná, a to v úseku od ulice Čumpelíkova po stanici metra Ládví. ČTK to řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Místem neprojedou ani tramvaje a autobusy městské hromadné dopravy. Tramvajová linka číslo 10 je směrem z centra ukončena v Kobylisích, autobusy jezdí odklonem, uvedl dopravní podnik na webu.

Hasiči měří v okolí koncentraci plynu, preventivně i v metru. Na nástupišti metra i v technických prostorách je měření negativní, uvedli na síti X (dříve twitter). "K odstranění závady je potřeba provést výkopové práce. My budeme nahromaděný plyn z podzemí odsávat a odvětrávat," sdělili hasiči. Podle Daňka je poškozené plynové potrubí pod vozovkou, předpokládaná doba opravy je asi pět hodin, řekl ČTK.

Událost se dotkla osmi autobusových linek, které jsou odkláněny, tramvajová linka 10 směrem z centra je ukončena v Kobylisích. Do odvolání nejsou obousměrně obsluhovány tramvajové zastávky Střelničná, Kyselova, Ládví, Štěpničná a obratiště Sídliště Ďáblice a ve směru do centra zastávka Třebenická. U autobusů se to týká obousměrně zastávek Ládví a Štěpničná, uvedl dopravní podnik.