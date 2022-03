Kvůli Ukrajině Macron nemá čas ohlásit kandidaturu, Le Penová skartuje letáky

Paříž - Válka na Ukrajině má dopad i na domácí politiku ve Francii, zejména na kandidáty v dubnových prezidentských volbách. Francouzský prezident Emmanuel Macron, který se intenzivně zapojil do mírových jednání před propuknutím konfliktu, ještě neohlásil svou kandidaturu ve volbách, protože dosud nebyla vhodná příležitost ani čas, uvedla dnes agentura AFP. Kandidátka krajní pravice Marine Le Penová zase skartuje více než milion předvolebních letáků, protože je na nich na fotografii s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, píše deník Libération.

Strana Národní sdružení nechala vytisknout osmistránkový barevný leták na křídovém papíře na podporu Le Penové volbách. Celý náklad 1,2 milionu výtisků teď strana stahuje, ačkoliv se už leták začal rozdávat. Fotografie Le Penové s Putinem z roku 2017 měla europoslankyni zajistit obraz světové političky, v aktuálním kontextu ruské invaze na Ukrajinu je ale zcela nepřijatelná, píše Libération.

Situací na Ukrajině se dnes zabývaly obě komory francouzského parlamentu, k poslancům promluvil premiér Jean Castex. Podle AFP v moderní francouzské historii nikdy zahraniční dění tak nezastínilo témata, které obvykle zajímají voliče, jako jsou kupní síla, zdravotnictví nebo bezpečnost.

Uzávěrka přihlášek do voleb se rychle blíží. Do pátku do 18 hodin musí všichni zájemci získat 500 podpisů volených zástupců a oficiálně ohlásit svůj zájem ucházet se o nejvyšší úřad. Dva krajně pravicoví kandidáti - Marine Le Penová a Éric Zemmour - získali podpisy právě dnes. S ohlášením kandidatury má nadále obtíže prezident Macron, který ji dříve odkládal, teď už ale podle AFP nemá času nazbyt.

Macron a Le Penová vyšli z dnešního průzkumu volebních preferencí Ifop jako kandidáti, kteří pravděpodobně postoupí do druhého kola voleb. V tom prvním by dnes Macrona volilo 28 procent lidí a Le Penovou 16 procent, třetí by se 14 procenty skončil Zemmour. Ve druhém kole by Macron obhájil svůj post ziskem 56,5 procenta.