Kvůli suchu už někteří zemědělci zaorávali uschlé plodiny

Brno - Kvůli velkému suchu už někteří zemědělci zaorávali uschlé plodiny. V Česku nyní panují značné lokální rozdíly, protože v některých místech pršelo v posledních dvou týdnech vydatně a jsou místa, kde nepršelo a deficit vody v půdě je obrovský. Mnohde déšť sotva stačí na to, aby pokryl potřebu rostlin, do půdy se nemá co vsáknout. Uvedli to dnes provozovatelé webu Intersucho, kteří pracují s hlášeními jednotlivých zemědělců.

Jde o hlášení z konce minulého týdne. Úterní déšť, který byl na některých místech poměrně vydatný, mohl situaci změnit. Ne však natolik, aby problémy se suchem pominuly.

Ve 26 okresech, tedy třetině, očekávají zemědělci ztráty na úrodě mezi deseti a 30 procenty, v dalších osmi dokonce nad 30 procent. Přes 40 procent sedláků také hlásí za poslední tři měsíce velké sucho. "Na mnoha místech už mají porosty problémy a trpí suchem. O tom, jak velké budou ztráty, se nyní rozhoduje. Doufá se ve srážky, ale současná předpověď neposkytuje mnoho optimismu," konstatují provozovatelé webu ve shrnutí více než 200 zemědělských komentářů. Místy se podle nich už zaorávalo a plodiny živoří.

Nejhůř vidí situaci pěstitelé v některých okresech Podkrušnohoří, Břeclavsku, Vyškovsku a Prostějovsku. Například na Brněnsku musel jeden z pěstitelů vzdát snahu o mák, který zasel na konci února. Kvůli chladnému počasí špatně vzcházel, bylo sucho a nakonec nezbylo než jej zaorat. Z Královéhradecka zemědělec hlásil, že je "extrémní sucho, usychají porosty na písčitém podloží, řepky usychají v květu, pšenice ještě nemetají a už jsou suché, odumírají kořeny odnoží i na hlinitých půdách". Dobrý stav naopak hlásí díky srážkám například z Havlíčkobrodska, kde jsou obiloviny v optimální kondici.

Intersucho je projekt, za nímž stojí vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - Czechglobe a pomáhá zemědělcům v tom, že sleduje a předpovídá sucho. Postupně se k němu přidaly další aplikace, které předpovídají zemědělská rizika, rizika požárů či odhadují výnosy plodin na základě aktuální stavu a na základě předpovědi a pravděpodobnosti.