Kvůli suchu platí ode dneška zákaz splouvání Teplé Vltavy

Vimperk (Prachaticko) - Kvůli suchu platí od dnešního dne zákaz splouvání Teplé Vltavy. Její hladina v Soumarském Mostu na Prachaticku klesla na 49,5 centimetru. Splouvat se nesmí v momentě, kdy výška hladiny nedosahuje 50 centimetrů. ČTK to řekl Vladimír Dvořák z šumavského národního parku. Pokles způsobilo suché počasí posledních týdnů.

"Otázkou je, jak dlouho nyní bude zákaz splouvání platit. Musíme počkat, dokud nějaká voda nenaprší," uvedl Dvořák. Dodal, že jde o první zákaz v této sezoně. Vodáci smí na Teplou Vltavu, která protéká šumavským národním parkem a platí pro ni přísnější režim, od 1. května. "Vzhledem k tomu suchu, které panuje, byl tak trochu zázrak, že jsme mohli splouvat až do teď. Dlouho to držely květnové srážky. Ale v posledních dnech to byla už jen otázka času, kdy hladina klesne pod limit," řekl Dvořák.

Pravidla pro splouvání Teplé Vltavy jsou přísnější než na ostatních řekách kvůli perlorodce, která v ní žije. Pokud je stav vody na Soumarském Mostu 50 až 61 centimetrů, plavidla musí doprovázet průvodce. Bez něj smějí vodáci na Teplou Vltavu ve chvíli, kdy je výška vody nad 61 centimetrů. Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně nejvíce 63 lodí. Pokud hladina vystoupá nad 61 centimetrů, denně na řeku může 180 plavidel. Splouvání Teplé Vltavy končí 31. října.

Loni řeku zdolalo 2858 lodí. Bylo to o 739 plavidel více než v roce 2017. Za nárůstem stál fakt, že ve Vltavě bylo proti předchozím rokům dostatek vody a zákaz splouvání začal platit až koncem srpna a to na 25 dní.