Kvůli suchu hrozí požáry podle meteorologů nejen v Čechách, ale i na Moravě

Praha - Nebezpečí vzniku požárů hrozí kvůli suchu v současné době nejen v severní polovině Čech, ale také na jižní a střední Moravě. Nejvyšší riziko šíření požárů bude ve čtvrtek, kdy má foukat silný vítr. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak rozšířil své předchozí upozornění na požáry o moravské kraje a zároveň prodloužil platnost varování před možnými požáry v Čechách.

Lidé v Praze, Středočeském, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji by měli kvůli pokračujícímu období beze srážek počítat s rizikem vzniků požárů až do odvolání. Pro Vysočinu a Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj platí toto upozornění od čtvrtečního rána do půlnoci na pátek. V pátek se v těchto oblastech očekávají místy srážky, které by riziko vzniku a šíření požárů měly snížit, doplnili meteorologové.

Vzhledem k suchu by lidé v uvedených regionech neměli podle ČHMÚ rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, neměli by vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Současně by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Například Praha obdobné opatření vyhlásila v úterý, podle něj bude v metropoli ve středu a čtvrtek platit zákaz rozdělávání ohňů v parcích, lesích a na dalších místech, kde hrozí požár.