Kvůli růstu cen přibylo letos v Anglii, Řecku či na Kypru opuštěných zvířat

Atény/Londýn - V některých evropských zemích letos zaznamenávají výrazný nárůst počtu opuštěných psů, koček a dalších domácích mazlíčků, který podle provozovatelů zvířecích útulků souvisí s rostoucími životními náklady kvůli růstu cen energií, potravin a dalšího zboží. Informovaly o tom například řecký deník Kathimerini, kyperská média či britský deník The Guardian.

Zatímco během koronavirových uzávěr si lidé pořizovali domácí mazlíčky, aby jim zpříjemnili sociální izolaci, nyní v době růstu životních nákladů je mnozí odkládají.

"Pracuji v tomto oboru 12 let, vždycky jsme měli napilno, ale letos je situace zcela odlišná," citoval deník The Guardian Neda Cottona, šéfa útulku v obci Kempsey v anglickém hrabství Worcestershire. "Lidé zřejmě řeší dilema, zda nakrmí sebe, nebo svého psa. Musí to být hrozná situace, v níž se mnozí ocitají," řekl s tím, že řada lidí nemá také na zaplacení veterinářům. "Někdy můžeme pomoci, ale často už nemáme místo," dodal Cotton. Zároveň upozornil, že i útulkům raketově rostou účty za energie.

Nezisková organizace pro ochranu zvířat RSPCA, která působí v Anglii a Walesu, letos zaznamenala nárůst počtu opuštěných zvířat asi o 25 procent. Zatímco loni od ledna do července dostala zprávu o 18.375 opuštěných zvířatech, letos ve stejném období to bylo 22.908 takových hlášení. Největší nárůst byl u králíků, evidovali ale také více opuštěných koček i psů.

Rovněž město Bristol na severozápadě Anglie řeší více opuštěných zvířat. Loni jich evidovali za celý rok 235 a nyní od ledna do července více než 170, a nešlo jen o psy, kočky či králíky. Nedávno našel někdo na bristolském sídlišti v popelnici víc než dvoumetrového hroznýše královského, napsal server BBC.

Psí útulky jsou "bezprecedentně" přeplněné také na Kypru, řekla minulý měsíc dobrovolnice z útulku kyperské tiskové agentuře CNA. Dodala, že v případě Kypru sehrál svou roli i brexit. Zejména Britové, ale také například Němci, podle CNA za sedm předchozích let adoptovali z Kypru přes 30.000 toulavých psů a koček, za něž ale zaplatili přepravní poplatky. A ty nyní, stejně jako všechno ostatní, rovněž zdražily.

Nejnověji o problému s rostoucím počtem opuštěných psů a koček informoval rovněž řecký deník Kathimerini, podle něhož po Aténách pobíhá v parcích i v rušných ulicích také mnoho králíků.