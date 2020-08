Kvůli protestům proti rasismu odloženy zápasy NHL a NBA

ČTK/AP/Kevin C. Cox

Prázdná palubovka a lavičky na basketbalovém hřišti v Lake Buena Vistě na Floridě během jednoho z odložených zápasů NBA kůli protestu proti policejnímu násilí, 26. srpna 2020. ČTK/AP/Kevin C. Cox

Orlando (USA) - Kvůli protestům proti rasismu a policejnímu násilí se dnes nebudou hrát zápasy play off NBA ani NHL. Basketbalová NBA už stála ve středu, boje hokejistů o Stanley Cup dnes utichnou poprvé.

NHL odložila podle televizní stanice ESPN dva dnešní duely po výzvě Aliance pro diverzitu v hokeji. "Jsme si jistí, že to vyšle jasný signál, že lidská práva jsou nadřazena sportu," uvedl útočník San Jose Evander Kane, jenž je jedním z představitelů organizace.

V Torontu se dnes měl hrát třetí duel série mezi Philadelphií a New York Islanders, v Edmontonu se měly také v třetím duelu střetnout Vegas a Vancouver.

Vedení NBA doufá v návrat basketbalistů na palubovky v pátek, nebo v sobotu. Představitelé soutěže o tom budou jednat se zástupci hráčů 13 týmů, které zbývají v bojích o titul.

Ve středu nenastoupilo Milwaukee proti Orlandu na protest proti víkendovému postřelení černocha při policejním zásahu v Kenoshe, která leží ve Wisconsinu, kde je i sídlo Bucks. Vedení zámořské ligy poté odložilo i zápasy Houston - Oklahoma City a Los Angeles Lakers - Portland. Dnes se měly hrát další tři duely.

"Dneska se hrát nebude. Doufáme, že zápasy znovu začnou v pátek, nebo sobotu," uvedl viceprezident NBA Mike Bass. Podle informací ESPN jsou hráči nakloněni pokračování soutěže, která se po koronavirové pauze dohrává v uzavřeném komplexu v Orlandu.

Počínání NBA kritizoval prezident Donald Trump. "Z ligy se stalo něco jako politická organizace a to není nic dobrého," uvedl. Trumpův poradce Jared Kushner chce pozvat do Bílého domu největší hvězdu zámořské basketbalové soutěže LeBrona Jamese k debatě o rasové nespravedlnosti.

"Myslím, že je hezké, že se za to staví. Ale rád bych je viděl, jak se začínají angažovat v konkrétních a produktivních řešeních. A znovu, prezident Trump je ochoten s nimi spolupracovat," řekl Kushner serveru Politico. "Hráči NBA mají velké štěstí, že jim jejich finanční situace umožňuje vzít si v práci volno, aniž by to pro ně mělo finanční dopady. Mají tenhle luxus, což je skvělé," dodal prezidentův zeť.

Protest proti policejní brutalitě a rasismu přerušil také ženskou WNBA a některé týmy amerického fotbalu odvolaly tréninky před novou sezonou NFL.