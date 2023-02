Kvůli poruše trakčního vedení nejezdí vlaky mezi Prahou a Dobřichovicemi

Praha - Projíždějící vlak poškodil dnes ráno trakční vedení v pražském Radotíně. Porucha zastavila provoz vlaků mezi Prahou a středočeskými Dobřichovicemi, oprava bude podle odhadu Správy železnic (SŽ) trvat zhruba do 13:00. Dálkové vlaky mezi Prahou a Berounem nejezdí, opatření se týká i některých vlaků do Německa či Železné Rudy. Příměstské linky jsou nahrazené autobusy. Vyplývá to z informací Českých drah (ČD) a vyjádření Správy železnic.

Porucha nastala kolem osmé hodiny ranní. "Vyšetřovatelé po ohledání místa zjistili, že strojvedoucí pravděpodobně nestáhl sběrač při průjezdu přes kolejovou spojku, a trakční vedení tak poškodil. Oprava potrvá zhruba do 13:00, na místě je však maximum našich možných kapacit," sdělil ČTK mluvčí SŽ Jan Nevola. "Cestujícím děkujeme za trpělivost a prosíme, aby se před jízdou vlakem informovali o situaci u svého dopravce," dodal.

V přerušeném úseku mezi stanicemi Praha Smíchov a Dobřichovice jezdí náhradní autobusová doprava. Pokud cestující plánovali jet například z Berouna do Prahy dálkovým vlakem, pojedou z Berouna do Dobřichovic regionálním vlakem a poté na Smíchov autobusem. Pokud chtěli dojet až na hlavní nádraží, musí ze Smíchova využit metro nebo tramvaj. Ve vybrané MHD jim budou uznávány jízdenky ČD.

Opatření se dotklo i dálkových spojů na trase z Prahy přes Plzeň do Železné Rudy nebo přes Plzeň a Domažlice do Německa. Bližší informace jsou na webu ČD.