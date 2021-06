Kvůli otravě Bečvy obvinila policie jednoho člověka a jednu firmu

Zlín - Kvůli loňské otravě řeky Bečvy zahájila policie trestní stíhání. Vyšetřovatel obvinil jednoho člověka a jednu firmu, z vyjádření ředitele společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm Oldřicha Havelky pro Českou televizi (ČT) vyplývá, že obviněnou je právě tato společnost. Havelka ČT řekl, že firma podá proti trestnímu stíhání stížnost. Zda policie stíhá i jeho osobně, nechtěl komentovat. Policejní mluvčí Petr Jaroš, který dnes o obvinění člověka a nejmenované firmy informoval, neupřesnil, o jakou firmu a jakého člověka jde. Policie na svém twitteru uvedla, že v případu jde o spáchání dvou trestných činů. Obviněnému člověku hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, firmě zákaz činnosti a peněžitý trest, uvedl policejní mluvčí.

Firma Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy.

"Na základě shromážděných důkazů bylo v pátek sděleno obvinění jedné fyzické a jedné právnické osobě z Rožnovska. Z hlediska skutkové podstaty jde o spáchání dvou trestných činů, a to poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami," uvedla policie na twitteru.

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO) bližší informace o trestním stíhání nemá. "Samozřejmě jsem četl tweet od Policie České republiky. Za sebe říkám, že mě to nepřekvapuje, protože i náš vodoprávní úřad naměřil nadlimitní množství kyanidu z výusti vedoucí z rožnovského kanálu. Samozřejmě vím jenom to, co v tuto chvíli zveřejnila policie, takže budu netrpělivě čekat na podrobnosti," řekl dnes ČTK starosta.

Znalecký posudek v případu zpracoval Jiří Klicepra. Na začátku února v pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu Bečvy nezpůsobila chemička Deza patřící do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). O několik dní dříve Klicpera prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná. Konkrétní ale nebyl.

Podle náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hany Ančincové (Piráti), která má na starost i životní prostředí, mohlo být prověřování případu rychlejší. "Já si nemyslím, že mediální obraz, který tomu dodával i znalec, je šťastný. Otázka je, jaká potom bude důvěryhodnost celého procesu," řekla dnes ČTK.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ocenil, že se policii podařilo posunout vyšetřování ke konkrétnímu obvinění. "Je to jasná odpověď na některé politické útoky na vyšetřovací složky státu, že cílem není případ vyšetřit, ale zamést pod koberec," uvedl ministr. Dodal, že si přeje, aby viníci převzali za ekologickou katastrofu i finanční odpovědnost.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům řekl, že dlouhé prověřování není v obdobných případech výjimkou. "Sám za sebe ale říkám, že to dlouhé bylo. I když ne z viny policie, ale tím důvodem byl znalec, který si několikrát prodloužil lhůtu na sepsání posudku," uvedl. Policie má omezené možnosti, jak práci znalce urychlit, doplnil.

Ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Obvinění přišlo po dlouhé době, řekl jednatel rybářů

Obvinění v případu loňské otravy řeky Bečvy, které vznesla policie vůči jedné fyzické a jedné právnické osobě z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, přišlo po dlouhé době. ČTK to dnes řekl jednatel severomoravských rybářů Rostislav Trybuček. Doufá, že se vyšetřování podaří dotáhnout do konce a usvědčit skutečného viníka ekologické havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) způsobily kyanidy. Uplynulo od ní více než devět měsíců.

"Byl bych rád, aby se tahle věc dotáhla do konce, protože bez oprávněného viníka by to nemělo skončit. Já jsem vždycky říkal, že je mi úplně jedno, kdo to byl. A že bych strašně rád, aby byl v kauze někdo obviněn, ať se viník najde. Samozřejmě je to po dlouhé době, lidé jsou pesimisté, asi to bude běh na dlouhou trať," uvedl Trybuček.

Kritický je vůči délce prověřování kauzy. "Strašně špatně je, jak dlouho to trvalo. Protože lidé si udělali hypotézy sami. Když nedostanou jednoznačnou odpověď, tak si udělají závěry sami. Já se na ně za to nezlobím, také jsem byl netrpělivý," řekl jednatel rybářů.

Koho konkrétně policie obvinila, neuvedla. Server iDNES.cz v květnu napsal, že posudek, který si policie nechala v případu zpracovat, podezírá z otravy řeky kyanidy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm. Její ředitel Oldřich Havelka to následně na dotaz ČTK odmítl, dnes nechtěl informaci policie o zahájení trestního stíhání komentovat.

Firma spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, nyní v něm podniká asi 55 firem. Energoaqua zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který zhruba po 16 kilometrech ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Právě tento kanál jako možný zdroj znečištění Bečvy už v minulosti označila ČIŽP i policie. "Je to pro rybářskou veřejnost určitě překvapující, ale měl jsem v posledních 14 dnech možnost mluvit s odborníky, docela jsem se ptal, oni mi věcně argumentovali a nevylučuje se to," řekl Trybuček. První leklé ryby totiž rybáři podle něj zaznamenali zhruba až tři kilometry pod výpustí.

K opětovnému zarybnění využívají rybáři peníze z příspěvků, které přijímají na transparentním účtu, i finance poskytnuté ministerstvem zemědělství. Bečva je podle Trybučka specifická svou druhovou skladbou, sehnat odpovídající násadu proto není pro rybáře jednoduché.