Praha - Odhadem pět až deset tisíc domácností v pražských Kobylisích, Bohnicích a Čimicích bude od pátečního večera do sobotní noci bez tepla a teplé vody. Pražská teplárenská bude opravovat potrubí. S pracemi firma začne dnes kolem 22:00, oprava je naplánovaná do sobotní půlnoci. ČTK to řekl dispečer Pražské teplárenské. Venkovní teploty by podle předpovědi dnes v noci ani v sobotu neměly v Praze klesnout pod nulu.

Měnit se bude část potrubí o půlmetrovém průměru v Přemyšlenské ulici. O netěsnosti na potrubí firma ví zhruba dva dny, řekl dispečer. "Odstávka bude trvat tak dlouho, protože se to musí nejdřív vypustit, potom budou vyměňovat část potrubí a pak zase zpětně napustit," doplnil.

V Praze dnes v noci podle Českého hydrometeorologického ústavu mají teploty klesat nejníže ke dvěma stupňům Celsia nad nulou. V sobotu přes den by mělo být mezi plus pěti a sedmi stupni, v noci na neděli meteorologové očekávají teploty těsně nad nulou.

Pražská teplárenská dodává teplo zhruba do 225.000 domácností a do desítek administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení. Firma patří do skupiny EP Infrastructure (EPIF) z Energetického a průmyslového holdingu podnikatele Daniela Křetínského.