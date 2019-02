Humpolec - Kvůli odstraňování provizorních svodidel se na dálnici D1 ve směru na Brno u Humpolce tvoří asi tříkilometrové kolony. Provoz je tam zúžen do jednoho pruhu. Řidiči musí počítat se zdržením přibližně 25 minut. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo odklízet provizorní svodidla v zúžené části D1 na Vysočině mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem v pátek večer. Po jejich odstranění bude dálnice ve standardní šířce. ČTK to dnes řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

"Ve směru na Prahu, kde není provoz tak hustý, je situace lepší. Řidiči musí čekat asi v pětiminutové koloně," uvedl Rýdl. Dodal, že harmonogram prací je naplánován do pondělí do 21:00. Není však vyloučeno, že úprava úseku skončí dříve. "Záleží hlavně také na počasí. Musíme na dálnici namalovat jízdní pruhy a to nejde, pokud by například pršelo," uvedl Rýdl. Připomněl, že bez ohledu na to, jak budou práce postupovat, ŘSD počítá s tím, že v neděli odpoledne, kdy bývá provoz na dálnici frekventovaný, budou ve směru na Prahu průjezdné dva pruhy.

Desetikilometrový úsek D1 mezi 94. a 104. kilometrem je zúžený kvůli započaté modernizaci, kterou se nepodařilo dokončit do zimy. ŘSD od ledna odstraňuje závady ve sjízdnosti, aby se mohl provoz vrátit na dva jízdní a jeden odstavný pruh v obou směrech.

Rekonstrukce dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem za 1,75 miliardy korun začala loni v březnu. Práce se nepodařilo dokončit před zimou a v zúženém úseku začala loni v prosinci kolabovat doprava. ŘSD následně ukončilo spolupráci s původním dodavatelem a nechalo jinými firmami posunout nebo odstranit dočasná svodidla, aby byla dálnice přes zimu lépe průjezdná. Na jaře chce vybrat nového dodavatele, který by měl v létě pokračovat v opravách.