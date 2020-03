Kvůli koronaviru stát zavřel muzea, ruší se divadelní produkce

Praha - Od dnešního podvečera či středy se v České republice ruší množství kulturních akcí a budou zatím do odvolání zavřené státní kulturní instituce. Pořadatelé tak reagují na dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu zakázat od dnešních 18:00 z preventivních důvodů všechny akce, v nichž by se mohlo najednou shromáždit více než 100 lidí. Své představení ruší i soukromá divadla a zařízení, přesouvají se premiéry filmů, které se měly konat v březnu a nové termíny hledají i organizátoři vyhlašování cen.

Ekonomický dopad vládního nařízení, které má bránit šíření koronaviru, se zatím jen odhaduje. Kina mohou podle odhadů přijít až o 100 milionů korun měsíčně, Národní divadlo bude vracet vstupné zatím v hodnotě 20 milionů korun. Zrušilo do odvolání představení všech souborů ve všech budovách.

Odsunutý zatím na neznámý termín je festival Febiofest, který měl začít už 19. března a přivítat třeba amerického herce Woodyho Harrelsona. Festival dokumentárních filmů Jeden svět pořadatelé přerušili a věří, že by mohl pokračovat na podzim.

Vítěze letošních hudebních Cen Anděl vyhlásí v pozdějším termínu, než bylo původní datum 31. března. Odkládá se také vyhlašování cen Czech Grand Design, které se mělo konat 24. března. Zrušena byly premiéry filmu 3Bobule, Princezna zakletá v čase a Šarlatán.

Své programy začaly rušit či omezovat nejen organizace zřizované státem, městy či kraji, ale také nezávislé organizace, jejichž pracovníci nemají stálé platy. Pro ty může být výpadek ze vstupného až likvidační, jak řekla ČTK zakladatelka společnosti Tanec Praha Yvona Kreuzmannová. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) na dotaz ČTK uvedl, že pokud se vláda dohodne na tom, že bude ušlé zisky podnikatelům kompenzovat, bude usilovat o to, aby se takové opatření vztahovalo i na oblast kultury. Vláda zatím jednala o úvěru pro podnikatele.

"Jsme donuceni pro vás nehrát. Nevíme do kdy, protože to nikdo neurčil. Nevíme proč, protože v ČR onemocnělo cca 38 lidí s příznaky lehké chřipky," uvedl dnes na webu ředitel Divadla na Jezerce Jan Hrušínský. Na facebooku se Hrušínský ostře pustil do premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha; podle divadelníka opatření vlády bude mít likvidační dopad na malé fungující firmy.

Síť multikin Cinestar již během dne s okamžitou platností zrušila veškeré veřejné projekce ve svých 13 pobočkách v celé zemi. Pokladny zůstávají otevřené, aby mohli diváci požadovat vrácení vstupného. Konkurenční síť Cinema City programovou nabídku neruší, omezí jen kapacitu kinosálů. Omezení kapacity míst v sále plánují také některá menší kina. Modřanský biograf uvedl, že plánované projekce neruší, ale zpřístupní je pro maximálně 99 osob. Také kino Edison Filmhub na Novém Městě má kapacitu promítacího sálu 75 sedaček, provoz neomezuje.

Podle údajů Unie filmových distributorů, podle nichž do českých kin loni přišlo přes 18,3 milionu návštěvníků a tržby činily 2,6 miliardy korun, odhadl ekonom Lukáš Kovanda možnou ztrátu kin. Průměrná měsíční ztráta kin, která by vznikla neúčastí veškerých diváků, by se podle něj pohybovala kolem 200 milionů korun. Protože zřejmě nebudou zavřena všechna kina, odhaduje ztrátu na 100 milionů korun měsíčně.

Brno

Některá menší kina či hudební kluby v Brně budou zřejmě pokračovat v produkci i po dnešním rozhodnutí bezpečnostní rady státu o zákazu kulturních akcí nad 100 lidí. Uzpůsobí kapacitu tak, aby nebyl překročen limit návštěvníků, zjistila ČTK v anketě.

Například brněnské Divadlo Husa na provázku ruší počínaje dneškem představení ve velkém sále, ale ponechá v provozu sklepní scénu s kapacitou kolem 80 lidí. Dnes, v pátek a v sobotu se tam hraje inscenace Pravidla bincárny, řekla ČTK mluvčí divadla Alžběta Nagyová.

Koncerty zatím neodloží ani hudební klub Stará pekárna. Podle provozovatele Tomáše Kytnara klub nechce nijak postupovat proti rozhodnutí bezpečnostní rady. Návštěvnost akcí ve Staré Pekárně ale limit 100 lidí zpravidla nepřekračuje.

Promítat chce nadále kino Lucerna v Žabovřeskách. Snížilo kapacitu na 99 míst. "Kino promítá a žádná představení se neruší," stojí na webu Lucerny. U dnešní a středeční projekce filmu V síti se ruší některé rezervace nad limit 100 lidí. V dalším malém kině Art se zatím rozhodují, zda upraví kapacitu a zachovají provoz, záleží ale na vyjádření města jako zřizovatele.

Divadlo Polárka ruší představení na velké scéně. "Rádi bychom ale zachovali malou scénu," řekla ČTK vedoucí divadla Natálie Pelcová. Čeká na vyjádření zřizovatele, jímž je Brno-střed.

Vedení divadla BuranTeatr se rozhodlo pokračovat v provozu, ovšem jen s produkcemi, u kterých je kapacita pod hranicí 100 diváků. Dnes večer bude hrát také Divadlo Feste, které má na programu inscenaci Diagnóza: Masaryk.

Produkci nezastaví ani Cabaret des Péches v centru Brna, zaměřený na burleskní a kabaretní tvorbu. Bude se držet pod hranicí 100 lidí v hledišti. Všechna představení se konají, všichni účinkující pokračují v přípravách, informovali provozovatelé kabaretu na facebooku.

Jihočeský kraj

Kvůli nařízení vlády ohledně nákazy koronavirem v Jihočeském kraji nepřeruší provoz jen školy a nezruší se společenské akce. Šumavský národní park například uzavře informační centra. Provoz omezí zřejmě i některá sportoviště pro veřejnost. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK shromáždila. Festival Porta nevyloučil, že některá krajská kola budou bez diváků.

"Na Šumavě zůstanou přístupné pouze výběhy s vlky na Návštěvnickém centru Srní a výběhy s rysy a jeleny na Návštěvnickém centru Kvilda," uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

České Budějovice nevylučují, že se omezení provozu může projevit na některých sportovištích pro veřejnost, kde je velká koncentrace návštěvníků. "Mimořádná opatření samozřejmě respektujeme a od zítřka (středy) uzavřeme všechny základní školy zřizované městem. O dalších opatřeních budeme průběžně informovat na webových stránkách města," uvedl českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO).

V krajském městě se od dnešního večera veřejnosti uzavírá plavecký stadion, zimní stadion i sportovní hala. Městská hromadná doprava přechází od středečního rána na prázdninové jízdní řády. Kulturní a sportovní zařízení zřizovaná městem od středy zavírá i Písek.

Jihočeské divadlo zrušilo kvůli vládnímu opatření ohledně koronaviru dnešní setkání bývalých i současných členů scény ke 100. výročí i dnešní křest knihy, kterou k jubileu připravilo. Ruší i všechny inscenace ve svém hlavním sále, v Domě kultury Metropol a v Malém divadle. Hrát se bude nadále na studiové scéně a v zasedací místnosti kulturního domu Vltava, jejichž kapacita včetně účinkujících nepřesahuje 100 lidí.

Festival Porta, jehož vedení sídlí v Českých Budějovicích, řeší, jak zorganizuje krajská kola pro soutěžící kapely a písničkáře. Organizátorka Anna Roytová dnes řekla, že se může stát, že některá krajská kola budou bez diváků. "Snažíme se najít schůdné stanovisko, že si (pořadatelé) lidi včetně soutěžících odpočítají. Co se týče velkého finále v Řevnicích, třeba se do té doby povede zažehnat nebezpečí, nebo bychom museli operativně změnit termín na dobu, kdy bude možné takovou akci uspořádat," řekla Roytová.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji se ruší kulturní akce kvůli opatřením zavedeným proti šíření koronaviru. Většina kulturních zařízení, jako například kina, divadla a kulturní domy, budou od dnešního večera zavřená. Stát kvůli epidemii koronaviru zakázal do odvolání veškeré akce s účastí přesahující sto lidí. Organizátoři se u významných akcí pokusí najít náhradní termín, začnou ale i vracet peníze za vstupenky. Provozovatelé kulturních akcí očekávají finanční ztráty.

V Ostrově je ode dneška zavřená městská knihovna, Městský dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola a Dům kultury. Podle ředitele Domu kultury Ostrov Miroslava Očenáška se v sobotu nebude konat každoroční hudební akce Regionbeat. "Zítra budeme mít poradu, kde se rozhodne o dalším postupu. U Regionbeatu se pokusíme najít náhradní termín. Zatím jsme tento týden zrušili veškerá představení," řekl Očenášek. Provozovatelé podle něj začnou vracet vstupné.

Zavřená kulturní zařízení budou také v Sokolově. "Rozhodli jsme se do konce tohoto týdne zavřít kino, divadlo i další představení, budeme lidem vracet peníze," řekl ředitel městského domu kultury Ladislav Sedláček. Podle něj provozovatelé kulturního domu i za tento týden očekávají značné finanční ztráty. "Přijdeme jenom o 1000 lidí, co se týče kina a 1000 lidí z ostatních akcí. Odhadem přijdeme tento týden o zisk 50.000 korun," řekl Sedláček.

Také Vladimír Suchan z pořadatelské agentury Vlny očekává finanční dopady. "Zrušili jsme nyní tři koncerty, jednáme o náhradních termínech. Vstupenky se teď na další akce moc neprodávají, takže nás čeká velký útlum a nevíme, co bude dál. V propagaci našich akcí očekáváme velké ztráty," řekl Suchan.

Podle ředitele karlovarské KV Areny Romana Rokůska se ruší koncert Michala Hrůzy a veřejná bruslení. Výrazné finanční dopady KV očekává v souvislosti s rušení sportovních akcí. Podle něj je sice jaro pro KV Arenu nejslabším obdobím, ale například provoz bazénu přináší do rozpočtu sportoviště asi milion měsíčně, od HC Energie dostane KV Arena za každý zápas zhruba 100.000 korun.

Podle ředitele Západočeského divadla Cheb Jana Svobody se v divadle ruší představení pouze na velké scéně. Malou scénu s kapacitou 65 diváků bude divadlo provozovat dále. "Začneme vracet vstupné, u divadelních představení je to jednodušší než hledat náhradní termín," řekl Svoboda.

Bezpečnostní rada státu dnes také rozhodla od středy zrušit na dobu neurčitou kvůli koronaviru výuku, respektive přítomnost žáků a studentů v základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách. Mateřských škol se to netýká. V České republice je nyní 41 potvrzených případů nákazy.

Královehradecký kraj

V Královéhradeckém kraji byly kvůli koronaviru zrušeny desítky kulturních a sportovních akcí. Například radnice v Trutnově odložila předávání sportovních cen města, naplánované původně na úterý 17. března. Představení ruší také hradecká divadla. ČTK to dnes řekli zástupci radnic a institucí.

Opatření souvisí s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu, která dnes zakázala akce s účastí více než stovky lidí. Od středy budou uzavřené také základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy. Česko má zatím 41 lidí nakažených novým typem koronaviru.

"S okamžitou platností jsme vyhlásili zákaz pohybu našich studentů na Univerzitě Hradec Králové (UHK), čímž jsme zrušili veškerou výuku a do odvolání také všechny plánované akce," sdělil ČTK mluvčí univerzity Jakub Novák. Opatření se na UHK týká téměř 7000 lidi, a to včetně akademiků. Studenti mohou využít náhradní formu studia. UHK také odkládá udělení čestného titulu doctor honoris causa Marku Ebenovi, které bylo plánované na 25. března 2020.

S platností od dnešních 18:00 bude uzavřen krytý padesátimetrový bazén na Eliščině nábřeží v Hradci Králové, který je součástí areálu městských lázní s akvacentrem. Uzavřeno bude také akvacentrum. "V provozu ale zůstává sauna a ubytovna," řekla ČTK mluvčí radnice Kateřina Šmídová. Provoz nepřeruší ani koupaliště Flošna.

Provoz Magistrátu města Hradec Králové omezen nebyl. "Pokud je to však možné, doporučujeme všem občanům vyřízení úředních záležitostí odložit, případně vyřídit telefonicky či e-mailem, pro platby lze využívat bezhotovostního platebního styku," uvedl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Klicperovo divadlo v Hradci Králové minimálně do 21. března zrušilo všechna představení na hlavní scéně. Vstupenky mohou lidé vracet, případně se dohodnout na náhradním termínu. V případě komorní scény nazvané Studio Beseda divadlo jedná o možnosti odehrát představení se sníženou kapacitou. "Tento krok musí ale posvětit správní rada. Snažíme se, aby představení ve Studiu Beseda byla možné odehrát," řekl ČTK mluvčí divadla Martin Sedláček.

Na sobotu 14. března je naplánovaná ve Studiu Beseda premiéra inscenace Kdo se bojí Virginie Woolfové. Klicperovo divadlo odhaduje ztráty kvůli omezení provozu okolo jednoho milionu korun.

Představení ruší také královéhradecké Divadlo Drak nebo jičínské Masarykovo divadlo. Zakoupené vstupenky lze vracet.

V Hradci Králové byl zrušen také mezinárodní festival cestovního ruchu a cykloturistiky, které se měl konat v pátek a v sobotu v kongresovém centru Aldis. Do odvolání jsou pozastaveny všechny koncerty v královéhradecké filharmonii. Změny zavádí i hradecký dopravní podnik, který vzhledem k uzavření škol ruší některé školní spoje.

Naopak omezení návštěvnosti zatím neplánují ZOO Dvůr Králové nad Labem nebo královéhradecká hvězdárna a planetárium. Muzeum východních Čech v Hradci Králové ruší větší akce, jinak je v provozu.

Liberecký kraj

Kvůli koronaviru zrušili organizátoři plánovaný souboj hokejových týmů Technické univerzity Liberec a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem o krále severu. Hokejové týmy se měly poprvé utkat už ve středu v liberecké Home Credit Areně, odvetné utkání bylo naplánováno na 24. března v Ústí nad Labem. ČTK o tom informoval mluvčí liberecké univerzity Radek Pirkl.

Zrušením utkání reagovali organizátoři na rozhodnutí bezpečnostní rady státu, která dnes zakázala akce za účasti více než stovky lidí. Od středy budou uzavřené také základní, střední a vyšší odborné školy. Libereckého kraje se to zatím netýká, protože zdejší školáci mají jarní prázdniny. Před polednem rozšířilo ministerstvo zdravotnictví zákaz výuky i na vysoké školy. Plošně platí už od dnešního dne zákaz vstupu do nemocnic a domovů seniorů. Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru.

Liberecká Home Credit Arena zastavila dnes v reakci na nařízení vlády s okamžitou platností prodej vstupenek na všechny kulturní i sportovní akce až do letních prázdnin a to včetně vstupenek na hokejové play off. "První dva zápasy čtvrtfinále 18. a 19. března už byly přitom z 90 procent vyprodané," řekl ČTK viceprezident klubu Bílí Tygři Liberec Lukáš Přinda, který je zároveň jednatelem Sport Parku Liberec, jehož součástí je i Home Credit Arena. Zrušené je podle něj například i populární veřejné bruslení.

Moravskoslezský kraj

Pořadatelé mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, který každý rok v červenci pravidelně navštěvují desítky tisíc lidí, pokračují v přípravách letošního ročníku. Situaci analyzují. Věří ale, že v červenci už koronavirus akci neohrozí. ČTK to řekl mluvčí přehlídky Jiří Sedlák v souvislosti s dnešním rozhodnutím bezpečnostní rady státu, která zrušila všechny akce s návštěvností nad 100 lidí. Naopak Janáčkova filharmonie Ostrava ruší nejbližší koncerty včetně dnešního s Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Za vzniklé náklady bude s největší pravděpodobností požadovat kompenzaci.

Do velkých ekonomických problémů se dostala vinou koronaviru a zákazu akcí společnost Martina Valového, která zajišťuje ozvučení a osvětlení na akcích. "Příští týden jsme měli vyjet na turné s Ewou Farnou a Jelenem," řekl Valový ČTK. Dodal, že jen v březnu bude muset zrušit asi dvě desítky akci a škodu vyčíslil na milion korun. "V dubnu by byl počet akcí podobný a přišli bychom o další milion," dodal.

Komplikace bude mít i se zajištěním peněz na výplaty zaměstnancům. "Měsíc to budu schopen pokrýt z úspor, ale pak do bude problém," řekl. I on hledá někoho, kdo by mu pomohl s případným vymáháním kompenzace.

Naopak pořadatelé vzdálenějších akcí v přípravách dál pokračují. "Situaci sledujeme. Tím, že je ale festival až za čtyři měsíce, pokračují přípravy dál v plné míře. Věříme, že se situace s létem zlepší. Pokud budou ale v době konání platná nějaká opatření, budeme je respektovat," uvedl Sedlák.

Dodal, že kdyby akci museli rušit, není zatím jasné, jaké škody by vznikly. "Situaci analyzujeme. Je nová jak pro nás, tak pro kapely. Pro všechny. Je to složitější problém, protože v mnoha případech vystoupení kapel zajišťovali agentury," řekl.

V podobné situaci jsou i pořadatelé festivalu Štěrkovna Open Music v Hlučíně. Jeho program je postavený na českých a slovenských interpretech. "Smlouvy s nimi jsou v tomto případě zrušitelné. Je v nich uvedena klauzule, že smlouvy přestanou platit v případě zásahu vyšší moci. Je tam jmenováno několik situací a epidemie je mezi nimi," řekl Matěj Ostárek z pořádající agentury.

Olomoucký kraj

Moravské divadlo Olomouc kvůli opatřením proti šíření koronaviru uzavřelo dnes svou budovu pro veřejnost. Zrušeno je tak již dnešní představení Lovci perel i program v následujících dnech. Herci v divadle s kapacitou 420 míst budou dál fungovat, zkoušek se opatření netýká, řekl dnes ČTK mluvčí divadla David Kresta. Druhé z olomouckých divadel Tramtarie naopak program neruší, výhodou je jeho sál do kapacity 100 lidí.

Moravské divadlo kvůli rozhodnutí Bezpečnostní rady státu zrušilo nejen večerní, ale i dopolední představení. "Zdraví je priorita a jsou chvíle, kdy musí kultura stranou. Již jsme přijali zvýšená hygienická opatření, v souvislosti s nařízením jsme okamžitě zavedli zákaz návštěv v divadle a veškerých edukačních činností a zájmových kroužků v budově. V divadle bude probíhat jen nejnutnější provoz, zkušební proces chystané muzikálové inscenace Donaha! pokračuje v normálním režimu," uvedl na stránkách divadla ředitel David Gerneš.

Naplánovaná představení zrušilo divadlo do odvolání. "Divákům nabídneme náhradní termíny představení, prosíme proto, aby si již zakoupené vstupenky ponechali. O případných náhradních termínech či vracení vstupného budeme včas informovat. Naplánovaná školní představení rušíme bez náhrady, školám vrátíme vstupné. Předplatitelé o představení nepřijdou, nabídneme jim náhradní termín v rámci abonmá. Momentálně jsme také až do odvolání zastavili prodej a rezervace vstupenek na naše představení," doplnil ředitel. Podle mluvčího divadla Davida Kresty neuvažovalo divadlo ani o možnosti omezit návštěvnost.

Opatření se naopak nedotkne olomoucké Tramtarie, které se vešlo do nařízeného limitu počtu návštěvníků. Zástupci divadla se již několik let snaží o získání většího prostoru, pro následující dny bude malý sál naopak pro ně nyní naopak výhodou. "Divadlo Tramtarie do této kategorie nespadá, má kapacitu 76 diváků, představení tedy normálně hrajeme dál podle programu," řekla dnes ČTK ředitelka divadla Petra Němečková.

Jisté zatím není, jak se opatření s platností od dnešních 18:00 dotkne předkola play off hokejové extraligy mezi HC Olomouc a PSG Berani Zlín. Utkání, na které podle mluvčího klubu HC Olomouc Tomáše Schmiedta chodí kolem 4500 diváků totiž začíná hodinu před platností opatření. "Zatím nevíme, čekáme na rozhodnutí svazu. Padnout by mělo kolem 13:00, poté dáme informace na internet," řekl dnes ČTK Schmiedt. Zatím nedokázal říci, zda může jít o zrušení zápasu či o zápas bez diváků.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji se do odvolání nebude konat množství akcí, kde se očekává větší účast než stovka lidí. Kvůli dnešnímu nařízení vlády kvůli konoronaviru ruší představení například Východočeské divadlo v Pardubicích. ČTK to řekl jeho mluvčí Radek Smetana. Bližší informace sdělí odpoledne.

Středeční koncert Tomáše Kluse s Janáčkovou filharmoniií, který měl být na zimním stadionu v Pardubicích, pořadatelé přesouvají na podzim. Termín upřesní, uvedla organizátorka Světlana Němcová.

Ve Svitavách se dnes neodehraje představení Krás(k)a na scéně v podání Městského divadla Mladá Boleslav. "Kino by fungovat mohlo, pokud neprodají 100 lístků," řekl ČTK vedoucí odboru školství a kultury Svitavy Jiří Petr. Podle něj by mohly být zrušeny také některé plánované plesy, bez diváků zřejmě bude i utkání extraligy v basketbalu. Nižších soutěží by se zákaz konání akcí nad 100 účastníků nemělo dotknout.

Opatření se týkají akcí, kde je víc než 100 lidí. Divadlo Exil v Pardubicích má menší sál, do kterého se vejde sedm desítek lidí, proto představení neruší, řekl ČTK režisérka Naďa Kubínková.

Praha

Velké veletrhy, výstavy, kongresy a konference se v Praze odkládají. Pořadatelé události většinou neruší, snaží se je přesunout na podzim. Odloženy byly také castingy na Českou Miss i termín semifinále letošního ročníku České Missis. Vyplývá to z informací firem.

Společnost ABF, která má na starost správu výstaviště v pražských Letňanech, na webu informuje, že veškeré akce s předpokládanou účastí nad 100 lidí se odkládají. Opatření se podle vyjádření týká nejbližších akcí pořádaných v PVA Expo Praha.

V avizovaném dubnovém termínu se neuskuteční ani veletrh Czech On-line Expo, který se měl konat na holešovickém výstavišti. Podle hlavního organizátora akce Jana Kalianka nebylo rozumné zakazovat i akce, které nemají mezinárodní charakter a nejsou zaměřeny na rizikovou skupinu návštěvníků. "Chování vlády považuji za populistické a jednání některých lidí za zcela panické, vyvolané některými médii. I přes tento názor však budeme rozhodnutí Bezpečnostní rady státu respektovat. Akci přeložíme na nový termín, nebo letošní ročník zrušíme. O tom rozhodneme v následujících 24 hodinách. Případné ztráty budeme nárokovat na státu, který zasáhl do soukromého podnikání a činí nám škody," doplnil.

Společnost Blue Events se podle Jana Patery už v pondělí před vyhlášením zákazu rozhodla svou nejbližší akci - konferenci Big Data - přesunout na říjen. Odložili také plánovanou dubnovou akci. S přesunutím ostatních událostí zatím vyčkají na další vývoj. Online forma konferencí by podle něj nedávala smysl. "Konference pořádáme, aby se lidé měli možnost setkat," uvedl.

V případě mezinárodních akcí pořádaných v Praze je podle mluvčí organizace Prague Convention Bureau Hany Krejbichové situace závislá především na stavu celkově v Evropě. "Momentálně se nejspíše bavíme o horizontu nejméně čtvrt roku, kdy budou akce přesouvány na pozdější termíny. Rušení akcí je též odvislé od celosvětové situace s COVID-19, nejen od zákazů v jednotlivých destinacích. Nelze očekávat, že se akce vrátí ihned po zrušení zákazů, organizátoři budou zcela jistě vyčkávat na další vývoj, šíření viru a doporučení mezinárodních organizací (WHO) a jednotlivých vlád ohledně cestování obecně," doplnila.

Castingy České Miss i semifinále soutěže Česká Misis se podle ředitelky obou soutěží Veroniky Farářové ukusteční, jakmile to situace dovolí.

Středočeský kraj

Středočeské galerie a muzea kvůli koronaviru zrušily naplánované akce a jejich pracovníci budou regulovat počty návštěvníků. Jde o opatření reagující na zákaz akcí s účastí přesahující sto lidí, řekli dnes ČTK krajský radní pro kulturu Karel Horčička (ČSSD) a vedoucí krajského odboru kultury Kateřina Pešatová. Zákazem masovějších akcí se stát snaží omezit další šíření nového koronaviru.

Zařízení dostanou oběžník, v němž bude uvedeno, že ředitelé mají respektovat zákaz akcí nad sto lidí. Pracovníci institucí by měli regulovat počet lidí na jednom místě, například při vydávání vstupenek. Otevírací doba se podle Pešatové měnit nebude.

Horčička chtěl původně navrhnout uzavření všech kulturních zařízení, nakonec ale bylo zvoleno jiné řešení. "Naše zařízení zatím neuzavřeme, ale pošleme odpoledne všem ředitelům pokyny, jak mají postupovat. Pracovníci by měli monitorovat, zda nedochází ke koncentraci a shlukům lidí," uvedl radní. Opatření státu považuje za správné. Hejtmanství podle něj už dříve, ještě před dnešním rozhodnutí Bezpečností rady státu, zrušilo také plánovaný Středočeský ples.

V divadlech se ode dneška nehraje, příbramské zrušilo akce v divadle, kině a estrádním sále. Veškerou veřejnou produkci až do odvolání zrušily také obě scény kladenského divadla. V mladoboleslavském divadle se nehraje ani na malé scéně, která má 80 míst, a nemusel by se na ni tak vztahovat zákaz hromadných akcí. Naopak Kino Beroun nadále promítá, počet sedadel je ale omezen pro 99 diváků.

V Berouně se ruší představení a plesy v Kulturním domě Plzeňka, například plavecký areál Tipsport Laguna Beroun je pro veřejnost otevřený bez omezení, zrušeny jsou jen plavecké kurzy. "To samé platí pro zimní stadion, který je pro veřejnost také nadále přístupný, stejně jako ostatní sportoviště provozovaná městem Beroun, respektive Berounskou sportovní," uvedla mluvčí města Jitka Soukupová.

Pořadatelé festivalu Votvírák, která se má konat v červnu v Milovicích na Nymbursku, zatím pokračují s přípravami podle plánu. "Pevně věříme, že zmíněná omezení zajistí zlepšení situace do té míry, že se akce v polovině června, tedy za více než tři měsíce, budou moci konat bez omezení," řekl ČTK za pořadatele Roman Fejt. Pořadatelé podle něj ale počítají se zvýšenými nároky na hygienu.

Ústecký kraj

Kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru se v kraji ruší většina větších akcí. Zavřená od dnešních 18:00 zůstanou divadla i kina, ruší se plesy, koncerty, sportovní akce a promoce. Kino Hraničář v Ústí nad Labem omezilo kapacitu na 85 míst. Od středy do odvolání bude uzavřený celý Památník Terezín, který patří mezi nejnavštěvovanější místa v Ústeckém kraji, informoval ČTK mluvčí památníku Tomáš Rieger. O uzavření rozhodl zřizovatel, tedy ministerstvo kultury.

Všechna představení do odvolání zrušilo Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem. Peníze za vstupenky dostanou lidé zpátky, předplatitelé si musí počkat na náhradní termíny, uvedlo divadlo na svých stránkách. Ke stejnému opatření se přidalo i Činoherní studio v Ústí nad Labem, představení také ruší divadlo v Teplicích a v Žatci. "Zrušíme představení vždy den předem," řekl dnes ČTK Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury Teplice, pod které divadlo spadá.

Kino Hraničár v Ústí nad Labem filmy promítat bude, ale pouze pro omezené množství diváků. "Dnešní filmové projekce se konají s omezenou kapacitou 85 míst," uvedli provozovatelé na webu.

Plesy většinou pořádané v kulturních domech se také konat nebudou. Ples sportovců, který měl být 20. března v krajském městě, musí jeho pořadatel Roman Eckert přesunout. Řekl to dnes ČTK. V souvislosti s koronavirem zrušil Ústecký kraj svůj ples už minulý týden.

Krajské město odložilo všechny městské akce s předpokládanou účastí více než 100 lidí, uvedla mluvčí Romana Macová. Plovárna či veřejné kluziště na zimním stadionu budou fungovat s tím, že vedení příspěvkových organizací města zajistí, aby bylo naráz na těchto místech méně než 100 lidí. Zoologická zahrada zatím své brány nezavře. "U nás lidé korzují," řekla ČTK mluvčí zoo Nikola Roštejnská. Ani v uzavřených pavilonech se podle ní naráz nesejde stovka lidí.

Mluvčí Mostu Klára Vydrová dnes novináře informovala, že kvůli nařízení vlády se může přerušit provoz i mateřských škol, kterých se zákaz netýká. "Tuto situaci dále vyhodnocujeme," uvedla mluvčí. Akce nad 100 lidí se nebudou pořádat třeba v městské knihovně.

Fotbalový zápas Teplic s Libercem se ve středu odehraje bez diváků a novinářů, uvedl FK Teplice na svém facebooku.

Žatec na Lounsku uzavře mimo jiné čekárnu autobusového nádraží, ruší také sobotní vítání občánků a tréninky sportovních klubů. Město o tom informovalo v tiskové zprávě.

Do konce března jsou v Litoměřicích podle mluvčí Evy Břeňové zrušeny veškeré kulturní, sportovní a společenské události organizované městem či jeho příspěvkovými organizacemi.

K opatřením přistoupil také Chomutov. "Řešili jsme tedy nejenom uzavření škol a zrušení kulturních či sportovních akcí, ale chceme také zamezit všem větším seskupením lidí. Proto jsme z preventivních důvodů s okamžitou platností zrušili veškeré akce organizované městem Chomutovem a všemi jeho organizacemi do 18. dubna a zároveň jsme uzavřeli i některé organizace," řekl novinářům po mimořádném jednání města primátor Marek Hrabáč (ANO).

Obchodní centrum Forum v Ústí nad Labem rovněž ruší všechny větší plánované akce, řekl dnes ČTK zástupce centra Otakar Starý. Kino, které je jeho součástí, na stránkách uvedlo, že otevírací doba, prodej občerstvení a programová nabídka zůstávají nezměněné.

Kraj Vysočina

Na Vysočině postupně pořadatelé ruší kvůli nařízení státu kulturní akce. Někteří nebudou pořádat ani ty, které jsou určené pro méně než stovku návštěvníků. Horácké divadlo Jihlava (HDJ) zrušilo do odvolání všechna představení včetně připravované přehlídky dokumentárního divadla, která měla začít 12. března. Omezení související s šířením koronaviru se dotkne i sportovních a společenských akcí včetně smutečních obřadů. ČTK to dnes řekli zástupci pořadatelů a provozovatelů.

"Zvažovali jsme, že necháme představení na malé scéně, kde je méně diváků, ale vzhledem k tomu, že jsou tam většinou představení pro školy, nebude to mít smysl," řekla mluvčí HDJ Mirka Kvíčalová.

Podle Petra Palovčíka, ředitele jihlavského Domu kultury odborů (DKO) nechtějí pořadatelé akce zcela rušit a vracet vstupné, budou hledat možnost pořádat je v náhradním termínu. Dotkne se to i cestovatelské besedy, která se měla konat na malé scéně s kapacitou 98 diváků. "Nechceme úplně švejkovat a říct si, máme o jednoho člověka míň, tak to uděláme. Zákaz respektujeme a přeložíme i tuto akci," řekl Palovčík.

Stát kvůli koronaviru od dnešních 18:00 zakázal akce nad 100 účastníků a od středy zrušil výuku na všech školách v Česku s výjimkou mateřských škol. Opatření, která platí do odvolání, Bezpečnostní rada státu přijala s ohledem na vývoj šíření nemoci COVID 19 v Evropě a odůvodnila je i tím, že také v ČR se nákaza zřejmě začíná šířit v komunitě.

Ještě před zveřejněním plošného zákazu pořádání akcí rozhodli ráno radní Kraje Vysočina nepořádat některé akce včetně na pondělí naplánovaného setkání s podnikateli, soutěže Poznej Vysočinu nebo akce Učitel roku. Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).

Protože jsou v kraji jarní prázdniny, dostanou podle něho školy čas připravit se na organizaci výuky na dálku v době, kdy zůstanou z nařízení státu uzavřené.

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě o úpravě opatření jedná. Prozatím zrušila přednášky univerzity třetího věku a zahraniční cesty.

Služby města Jihlavy (SMJ) sníží kapacitu bazénu Evžena Rošického i akvaparku na 99 lidí včetně personálu. Omezí i počet hostů smutečních obřadu. "Krematorium v Jihlavě má obřadní síň pro 180 lidí. Náš personál je proto poučen, že při sjednávání pohřbů musí upozorňovat pozůstalé na skutečnost ohledně omezeného počtu shromažďování lidí i při těchto akcích. Stejně tak oznámíme tuto záležitost ostatním pohřebním službám, které si obřadní síň při pohřbech od nás pronajímají," uvedl mluvčí SMJ Martin Málek.

Zlínský kraj

Města ve Zlínském kraji v reakci na dnešní nařízení vlády o zrušení akcí, kterých se zúčastní více než sto lidí, odkládají či ruší společenské, kulturní i zábavní akce. Radnice posouvají například plánovaná ocenění nejlepších sportovců, konat se nebudou akce v kulturních domech. V Kroměříži se zrušily návštěvy představitelů radnice u jubilantů, řekl dnes ČTK mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

V Kroměříži se ruší akce domu kultury včetně koncertu kapely Kryštof. Stejně je tomu ve Vsetíně. "Ode dneška jsou zrušena všechna nadcházející představení. Vedení domu kultury plánuje představení zorganizovat v náhradních termínech, případně vrátit lístky. Návštěvníci budou průběžně informováni na webu domu kultury i města," uvedl vsetínský starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL). Vsetínské kino Vatra omezilo provoz na 99 lidí v sále.

V Uherském Hradišti se nad rámec akcí zrušených vládou už dříve preventivně zrušilo předávání dotací města spolkům a organizacím. "Rušíme plánované Setkání jubilantů (seniorů), rušíme slavnostní vítání občánků," uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Luhačovice na Zlínsku zrušily veřejné setkání s občany na radnici i plánovaná setkání s občany místních částí."Až to situace dovolí, najdeme pro ně náhradní termíny," uvedl starosta Marian Ležák (nez.). V luhačovickém kulturním domu Elektra se dnes neuskuteční koncert Hradišťanu.

Přípravy letošního ročníku Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti opatření související s nákazou novým koronavirem zatím neomezují. Festival je od 24. července do 2. srpna. "Momentálně řešíme primárně naši distribuci, kdy máme film Corpus Christi, který byl nominovaný na Oscara. Věříme, že ´filmovka´ proběhne bez problémů, protože koneckonců bude až za více než čtyři měsíce. Doufáme, že se situace co nejdřív uklidní a že se nijak nepromítne do našich plánů," řekl dnes ČTK mluvčí festivalu Libor Galia. LFŠ pořádá Asociace českých filmových klubů, loni se na přehlídku akreditovalo asi 5400 návštěvníků.

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti zrušilo představení do 18. března. Například ve Slováckém muzeu se neuskuteční tento týden zahájení výstavy Podoby vína, ale výstava bude lidem přístupná.