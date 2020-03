Kvůli koronaviru se omezují lety i výuka, biatlon bude bez diváků

Praha - Česko kvůli šíření nového typu koronaviru od čtvrtka 5. března zastaví letecké spojení s Jižní Koreou a pěti italskými letišti ve městech Milán, Benátky a Boloňa. Bezpečnostní rada státu dnes také rozhodla o tom, že nadcházející Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě se uskuteční, ale bez diváků. Doporučila také omezit návštěvy léčeben dlouhodobě nemocných, domovů seniorů či ústavů sociálních služeb. Vyhlášení nouzového stavu, o němž by se mělo podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do budoucna uvažovat, není podle vlády za současné situace na místě. Omezení zavádějí i některé vysoké školy, nemocnice, dopravci, firmy i další instituce. Obě parlamentní komory ruší návštěvy veřejnosti či prohlídky svých malostranských sídel.

V Česku jsou od neděle tři potvrzené případy nákazy koronavirem. Dosud jsou známy výsledky testů 211 lidí, dalších 28 vzorků se nyní prověřuje. Kvůli podezření na nákazu je v izolaci v Nemocnici Na Bulovce i devítiletá dívka.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že testy na koronavirus bude nově provádět vedle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze také motolská nemocnice, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Nemocnice České Budějovice a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pozitivní případy bude muset dál ověřovat Národní referenční laboratoř SZÚ. Úřady také rozpracují systém testování v domácím prostředí.

Video: Kvůli koronaviru skončí lety do Koreje, jedná se o severu Itálie

02.03.2020, 14:20, autor: ČTK/Kateřina Sýkorová, zdroj: ČTK

Tři lidé s nákazou jsou hospitalizováni na Bulovce, jejich stav je dobrý. Všichni přijeli z Itálie, jeden z konference v Udine, druhý s rodinou z lyžařské dovolené a třetí je Američanka, která studuje v Miláně. Dnes byli bez příznaků nemoci, další testy jim odborníci udělají do konce týdne. Nakažená Američanka byla v noci na sobotu v Brně, dva lidé jsou kvůli tomu na jižní Moravě v karanténě. Dvě kamarádky, které s Američankou cestovaly, jsou na Bulovce v izolaci. Příznaky nikdo nemá.

Své linky do Milána a Boloni s okamžitou platností zastavily České aerolinie (ČSA), zatím do 6. dubna, už minulý týden pozastavily i linku do jihokorejského Soulu. Dopravce RegioJet oznámil, že nebude od konce týdne do odvolání vypravovat autobusové spoje na linkách z Prahy do Říma a do Milána. Ministerstvo dopravy bude jednat o opatřeních pro řidiče autobusů na linkách mezi Českem a Itálií, například jejich dovybavení rouškami či respirátory.

Na biatlonové závody ve Vysočina Areně se od čtvrtka do neděle chystaly desetitisíce fanoušků. Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (ČSSD) rozhodnutí BRS uvítal, může ale podle něj způsobit zmatky, protože část lidí asi stejně přijede. Pořadatelé očekávají milionové ztráty a chtějí s vládou jednat o kompenzacích. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale uvedl, že stát o finanční náhradě neuvažuje, protože jde o zásah vyšší moci.

Kvůli nákaze svého pedagoga nemocí COVID-19 zrušila dnes a v úterý výuku Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze. Pedagog byl po návratu z konference v Udine v kontaktu s dvacítkou studentů a s 24 kolegy. Všichni budou preventivně v domácí karanténě. Samostudium a práci z domova pro dnešní den měli studenti a zaměstnanci Strojní a Elektrotechnické fakulty ČVUT kvůli tomu, že kolega nakaženého pedagoga z ČZU byl minulý týden v budově ČVUT v Dejvicích, kterou fakulty sdílejí. Veškerou výuku od úterý na dva týdny preventivně ruší Mendelova univerzita v Brně. Některé školy v Praze dnes vyzvaly rodiče svých žáků, aby nechali děti dva týdny v domácí karanténě, pokud se po jarních prázdninách vrátily z dovolené v severní Itálii. Podle webu pražské hygienické stanice ale není třeba děti bez příznaků onemocnění omezovat v docházce do kolektivu.

Ministerstvo zahraničí radí Čechům, aby necestovali do italských regionů Lombardie a Benátsko, dokud se nevyřeší tamní rozšíření koronaviru. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by se lidé měli vyhnout i regionu Emilia-Romagna. Lidé, kteří se z regionů postižených nákazou vracejí, by měli nejméně 14 dnů sledovat svůj zdravotní stav, v případě potíží telefonicky kontaktovat lékaře. V zemích se zvýšeným výskytem koronaviru se o víkendu zdržovalo zhruba 25.400 Čechů.

Ve středu bude Bezpečnostní rada státu jednat o osudu dalších nejen sportovních akcí s větším počtem diváků. Vážné mohou být následky pro kulturu, uvedl ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD).