Kvůli koronaviru se budou rušit lety, školy zavádějí omezení

Praha - Vláda zastaví kvůli šíření nového typu koronaviru lety z Jižní Koreje a plánuje omezení letů z Milána, Benátek, Boloni a Bergama. Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě bude bez diváků. Rozhodla o tom dnes Bezpečnostní rada státu (BRS), která také doporučila omezení návštěv léčeben dlouhodobě nemocných, domovů seniorů či ústavů sociálních služeb. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) doporučí vládě, aby do budoucna podle dalšího vývoje zvážila vyhlášení nouzového stavu. Omezení zavádějí nebo doporučují některé školy a také dopravci.

V Česku jsou zatím tři potvrzené případy nákazy koronavirem. Lidé s nákazou jsou v pražské Nemocnici Na Bulovce. Všichni přijeli z Itálie, jeden z konference v Udine, druhý s rodinou z lyžařské dovolené a třetí je Američanka, která studuje v Miláně. Dnes byli bez příznaků nemoci, další testy jim odborníci udělají do konce týdne, uvedla nemocnice. Ukázalo se také, že nakažená Američanka byla v noci na sobotu v Brně. Dva lidé jsou kvůli tomu na jižní Moravě v karanténě. Dvě kamarádky, které s Američankou cestovaly, jsou na Bulovce v izolaci. Příznaky nikdo nemá.

Z dalších 20 testovaných na koronavirus, jejichž výsledky byly známy dnes před 13:00, byli všichni negativní, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Celkem bylo dosud vyšetřeno 211 lidí.

02.03.2020, 14:20, autor: ČTK/Kateřina Sýkorová, zdroj: ČTK

Při vyhlášení nouzového stavu by vláda podle Hamáčka mohla regulovat dodávky ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu, zakazovat akce s velkým počtem lidí a uložit lidem vracejícím se z rizikových regionů kontaktovat lékaře či hygienickou stanici. Hamáček i další ministři ČSSD uvedli, že nouzový stav by mnohé ulehčil. V minulosti platil při záplavách nebo po orkánu Kyrill. Premiér Andrej Babiš (ANO) i další ministři za jeho hnutí nyní pro vyhlášení nouzového stavu nevidí důvod, podle Babiše by to paralyzovalo Česko. Důvod by nastal, pokud by se koronavirus epidemicky šířil, uvedl premiér.

Českomoravská konfederace odborových svazů navrhla při případné rozsáhlejší karanténě zavést v Česku takzvaný kurzarbeit. Stát by tak při omezení či zastavení výroby či provozu zaměstnavatelům přispíval na mzdy pracovníků, aby se jejich příjem nepropadl.

Lety mezi Českem a Jižní Koreou a ze severoitalských regionů budou zastaveny s účinností od čtvrtka 5. března. Ochranná opatření dnes podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), informoval o tom na tiskové konferenci po zasedání vlády. V Itálii se to týká letů z regionů Lombardie, Piemont, Emilia Romagna a Benátsko.

Své linky do Milána a Boloni s okamžitou platností zastavily České aerolinie (ČSA), zatím do 6. dubna. Dopravce RegioJet oznámil, že nebude od konce týdne do odvolání vypravovat kvůli koronaviru autobusové spoje na linkách z Prahy do Říma a do Milána.

Italský velvyslanec v Praze Francesco Nisio považuje omezení leteckého spojení za krátkodobé opatření. Po setkání s Babišem uvedl, že český premiér nechtěl kritizovat práci italských úřadů a jeho vyjádření byla špatně interpretována. Babiš v neděli řekl, že Itálie nákazu koronavirem nezvládla.

Na biatlonové závody ve Vysočina Areně se od čtvrtka do neděle chystaly desetitisíce fanoušků. Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (ČSSD) rozhodnutí BRS uvítal, může ale podle něj způsobit zmatky, protože lze předpokládat, že část lidí stejně přijede. Ve středu bude BRS jednat o osudu dalších nejen sportovních akcí s větším počtem diváků. Vážné mohou být následky pro kulturu, protože její provoz souvisí s návštěvami hromadných akcí, uvedl ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Kvůli nákaze svého pedagoga nemocí COVID-19 zrušila dnes a v úterý výuku Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze. Pedagog byl po návratu z konference v Udine v kontaktu s dvacítkou studentů a s 24 pedagogy. Všichni budou preventivně v domácí karanténě. Samostudium a práci z domova pro dnešní den mají studenti a zaměstnanci Strojní a Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického (ČVUT). Důvodem je to, že kolega nakaženého pedagoga z ČZU byl v minulém týdnu v budově ČVUT v Dejvicích, kterou fakulty sdílejí.

Veškerou výuku od úterý na dva týdny preventivně ruší Mendelova univerzita v Brně. Dotkne se to zhruba 8000 studentů, úkoly budou dostávat elektronicky. Některé školy v Praze dnes vyzvaly rodiče svých žáků, aby nechali děti dva týdny v domácí karanténě, pokud se po jarních prázdninách vrátily z dovolené v severní Itálii. Podle webu pražské hygienické stanice ale není třeba děti bez příznaků onemocnění omezovat v docházce do kolektivu.

Ministerstvo zahraničí v aktualizovaném doporučení radí Čechům, aby necestovali do italských regionů Lombardie a Benátsko, dokud se nevyřeší tamní rozšíření koronaviru. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by se lidé měli vyhnout i regionu Emilia-Romagna. Lidé, kteří se z regionů postižených nákazou vracejí, by měli nejméně 14 dnů sledovat svůj zdravotní stav, v případě potíží telefonicky kontaktovat lékaře.

V zemích se zvýšeným výskytem koronaviru se o víkendu zdržovalo zhruba 25.400 Čechů. Z nich 23.900 bylo v Itálii, zhruba 400 v Číně, 420 v Jižní Koreji, 250 v Singapuru, 390 v Japonsku a 64 v Íránu. Všichni dostali prostřednictvím mobilních operátorů informační SMS o nebezpečí nákazy a odkaz na webové stránky ministerstva zdravotnictví, jak se na tom v pátek dohodl ministr Vojtěch s mobilními operátory.