Kvůli koronaviru registruje podle průzkumu problém 90% firem

Praha - V souvislosti s koronavirem registruje už 90 procent firem problémy, necelá třetina řeší potíže s cash flow. Pokud by současný stav trval déle než tři měsíce, vážný problém s udržením společnosti by mělo zhruba 70 procent tuzemských podniků. Vyplývá to z průzkumu podnikatelských asociací mezi 200 firmami. Data na dnešní videokonferenci představil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Průzkum dále ukázal, že téměř polovina společností se potýká s nedostatečnou poptávkou, dvě pětiny firem mají potíže s distribucí, 30 procent společností řeší problémy s cash flow. V případě zlepšení situace jsou firmy dle reakcí schopné obnovit provoz za několik dní.

Víc než měsíc bez podpory státu ovšem nepřekoná 23 procent firem, 30 procent firem má finanční rezervu na zhruba dva měsíce, necelá pětina podniků je schopna přežít tři měsíce.

Některé firmy podle Rafaje již nyní snižují stavy, protože nemohou dál čekat. Zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů dnes proto vyzvali vládu, aby zavedla tzv. kurzarbeit. Situaci je podle zástupců zaměstnavatelů třeba vyřešit nejpozději o víkendu. Podle Rafaje se nejedná o vydírání vlády, ale důrazný apel. Bez této podpory na sebe podle něj budou muset firmy vyhlásit insolvenci.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý podotkl, že by měly v případě státní pomoci být co nejrychleji zveřejněny konkrétní realizační procesy. ČR je podle něj v situaci, kdy se může více zadlužit. Má například solidní devizové rezervy, uvedl. Dopady současné krize nelze v tuto chvíli podle prezidenta Konfederace Jana Wiesnera odhadnout. "Situace se mění den ze dne," řekl. Zástupci zaměstnavatelů zároveň vyzvaly firmy, které nemusí zastavovat provoz, aby tak nečinily a pokud to bude možné, pracovaly dál.

Ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro firmy zasažené v souvislosti s koronavirem nebo vládními opatření bezúročné půjčky. Podnikatelé zažádali o úvěry přesahující 10 miliard korun a ČMZRB pozastavila přijímání žádostí. Připravuje se ale pokračování programu, do kterého budou zapojeny také komerční banky. S jeho zahájením se počítá do 14 dnů.

Stát také zaměstnavatelům proplatí výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě kvůli šíření koronaviru. Uhradí také 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít.