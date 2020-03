Kvůli hrozbě šíření koronaviru chce Liberecký kraj omezit běžkaře

Liberec - Kvůli hrozbě šíření koronaviru chce Liberecký kraj omezit běžecké lyžování. Do bílých stop v Jizerských horách a Krkonoších dnes díky slunečnému počasí vyrazily stovky lidí, což je v rozporu s nařízením vlády, které se snaží množství lidí na jednom místě omezit. Liberecký kraj se proto od neděle rozhodl ukončit provoz skibusů, které do Bedřichova a na Smědavu běžkaře vozí. Po jednání Krizového štábu Libereckého kraje to dnes novinářům řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Vláda už v pátek rozhodla kvůli ochraně zdraví a zpomalení šíření nemoci COVID-19 o uzavření venkovních sportovišť s návštěvou více než 30 lidí od dnešních 06:00. Předčasně tím ukončila zimní sezonu v lyžařských střediscích. Běžecké tratě ale zůstaly v provozu. "Chci poprosit všechny běžkaře, aby nezvyšovali riziko přenosu nemoci tím, že se budou pohybovat ve velkých skupinách při tak masovém sportu, který je v našem kraji velmi oblíbený," řekl Půta.

Jizerská o.p.s., která se stará o údržbu téměř 200 kilometrů dlouhé Jizerské magistrály, tratě projela v pátek večer. Na doporučení krizového štábu to bylo naposledy. "Žádáme všechny, kteří si tam v téhle těžké době chodí odpočinout, aby zvažovali v jakém počtu se tam pohybují," dodal Půta. Obec Bedřichov se na doporučení krizového štábu rozhodla od dnešní půlnoci uzavřít všechna parkoviště. Policie navíc bude dohlížet na to, aby běžkaři v obci neparkovali a neblokovali průjezd.