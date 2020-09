Kvitová zvládla v Paříži 1. kolo, Vondroušová finále neobhájí

Paříž - Tenistka Petra Kvitová zvládla při návratu na Roland Garros po roční pauze úvodní duel. Na loňský ročník nenaváže Markéta Vondroušová a senzační cestu do pařížského finále po prohře v prvním kole nezopakuje.

Letošní turnajová sedmička Kvitová dnes za pomoci výborného podání porazila pod zataženou střechou centrkurtu Philippa Chatriera nepříjemnou domácí hráčku Océane Dodinovou 6:3 a 7:5 za hodinu a 17 minut. Vondroušová v chladných podmínkách nestačila na Igu Šwiatekovou a Polce podlehla jasně 1:6 a 2:6.

Na venkovních kurtech se kvůli dešti začalo se zpožděním a duel na nich zvládla Kateřina Siniaková. Americkou tenistku Lauren Davisovou porazila 7:6, 6:2. Postoupil i poslední český muž v soutěži Jiří Veselý, který porazil kvalifikanta Liama Broadyho z Británie 6:2, 5:7, 6:3 a 6:2 a po třech letech je v Paříži ve druhém kole.

Naopak skončila Karolína Muchová. Dvaadvacátá nasazená hráčka prohrála s Christinou McHaleovou z USA 2:6 a 4:6. Hrát má dnes ještě Kristýna Plíšková a v úterý se představí její dvojče a turnajová dvojka Karolína Plíšková.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová loni Paříž vynechala kvůli zranění ruky, které si způsobila těsně před startem. Problém s levým předloktím se jí na antuce vrací, proto jiný turnaj WTA na tomto povrchu letos nehrála.

Utkání se 118. hráčkou žebříčku Dodinovou zvládla Kvitová výtečně na servisu. Pětkrát své podání vyhrála čistou hrou a v prvním setu při něm povolila soupeřce jen dva fiftýny. Ve druhé sadě sice ztratila jednou servis, ale jinak byla opět pevná, dala osm es a utkání ukončila devětadvacátým vítězným úderem.

"Bylo to těžké. Hrála hodně agresivně, ploché údery. Ve druhém setu se do toho pustila ještě odvážněji a na konci to bylo obtížné," řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu s Fabricem Santorem. "Všechny zdravím domů v Česku, vím, že je státní svátek, a doufám, že jsem to všem zpříjemnila. Díky za podporu," řekla v češtině.

Kvitová si vylepšila bilanci v prvních kolech na grandslamech na 38:9. Její příští soupeřkou bude 99. hráčka dvouhry Jasmine Paoliniová z Itálie.

Vondroušová měla ve Šwiatekové těžký los, ale nečekalo se, že v duelu dlouhém hodinu a tři minuty uhraje jen tři gamy. Sokolovská rodačka se nedostala do tempa, od začátku zaostávala a devatenáctiletá Polka diktovala tempo výměn.

Siniaková zvládla na grandslamu první kolo dvouhry poprvé od loňského Wimbledonu. "Je to pro mě cenný," řekla loňská osmifinalistka Roland Garros. Po sérii proher z úvodu sezony se jí v posledních týdnech začalo více dařit. Porazila mimo jiné v Římě Němku Angeliku Kerberovou a o týden později došla ve Štrasburku do čtvrtfinále. "Zápas s Kerberovou mi dodal, to byl klíč. Zase jsem se na kurtu našla. Řekla jsem si, co chci, a cítila se na kurtu líp a měla radost," uvedla Siniaková, jež se v dalším utkání střetne s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou.

Naopak špatně se na dvorci cítila Muchová. Kvůli zraněné noze z US Open na antuce nestihla moc tréninků a navíc jí poslední dva dny není moc dobře. "Tělo je unavené, hlava bolí, ale nechci se na to vymlouvat. Dneska to nebyl můj den a počasí tomu moc nepřidalo. Přišlo mi, že to neletí," řekla Muchová.

Výsledky grandslamového turnaje French Open

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Broady (Brit.) 6:2, 5:7, 6:3, 6:2, Thiem (3-Rak.) - Čilič (Chorv.) 6:4, 6:3, 6:3, Kukuškin (Kaz.) - Fognini (14-It.) 7:5, 3:6, 7:6 (7:1), 6:0, Ruud (28-Nor.) - Sugita (Jap.) 6:1, 6:3, 6:1, Sock - Opelka (oba USA) 6:4, 6:4, 6:3, Herbert (Fr.) - Mmoh (USA) 6:3, 6:2, 6:3, Gaston - Janvier (oba Fr.) 7:6 (7:5), 6:4, 6:3, Martínez (Šp.) - Vukic (Austr.) 7:5, 6:4, 6:0, Nišioka (Jap.) - Auger-Aliassime (Kan.) 7:5, 6:3, 6:3, McDonald (USA) - Diez (Kan.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:4, Sonego (It.) - Gómez (Ekv.) 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (7-ČR) - Dodinová (Fr.) 6:3, 7:5, Siniaková (ČR) - Davisová (USA) 7:6 (7:5), 6:2, Šwiateková (Pol.) - Vondroušová (15-ČR) 6:1, 6:2, McHaleová (USA) - Muchová (22-ČR) 6:2, 6:4, Svitolinová (3-Ukr.) - Gračevová (Rus.) 7:6 (7:2), 6:4, Bertensová (5-Niz.) - Zavacká (Ukr.) 2:6, 6:2, 6:0, S. Williamsová (6-USA) - Ahnová (USA) 7:6 (7:2), 6:0, McDonald (USA) - Diez (Kan.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:4, Sonego (It.) - Gómez (Ekv.) 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, Anisimovová (25-USA) - Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:0, Pavljučenkovová (Rus.) - Kuzněcovová (28-Rus.) 6:1, 2:6, 6:1, Erraniová (It.) - Puigová (Portor.) 6:2, 6:1, Paoliniová (It.) - Bolsovová (Šp.) 6:4, 6:3, Pironkovová (Bulh.) - Petkovicová (Něm.) 6:3, 6:3, Peraová - Bellisová (obě USA) 7:6 (7:3), 6:1, Zarazuaová (Mex.) - Jacquemotová (Fr.) 6:1, 6:2, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Haasová (Rak.) 6:3, 7:6 (7:1).