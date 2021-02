Praha - Nedotaženou první sadu označila Petra Kvitová za rozhodující pro vývoj ztraceného utkání druhého kola Australian Open. Wimbledonská šampionka dnes v Melbourne podlehla Rumunce Soraně Cirsteaové.

Zápas turnajové devítky a předloňské finalistky Kvitové s Cirsteaovou se přeléval z jedné strany na druhou. "Ano, byla to jízda jako na horské dráze, určitě," přitakala Kvitová na tiskové konferenci na webu turnaje.

Kvitová vedla 2:0, ale od stavu 3:1 přišla o čtyři hry. Druhému setu dominovala v poměru 6:1, ale třetí stejně jednoznačně prohrála. "Bohužel jsem nevyužila šance v prvním setu, což byl klíč k utkání. Měla jsem první set vyhrát a byl by to jiný příběh," řekla.

Především litovala výpadku od pátého do osmého gamu v první sadě. "To by se mi nemělo stát," konstatovala Kvitová. Ve druhém setu předvedla svoji tradiční agresivní hru. "Druhý set jsem zahrála výborně," mohla se pochválit.

Na úvod třetího ale hned přišla o servis a už nedokázala soupeřku zastavit. "Všechny gamy, co jsme hrály ty dvě hodiny, byly velmi vyrovnané. Bylo hodně shod a ona využila víc šancí. Bolí to, ale nehrála jsem nejlepší tenis," řekla Kvitová.

V utkání si šestkrát neudržela servis. "Dost jsem se s ním prala. Z jedné strany kurtu bylo hodně těžké podávat," podotkla. S podáním se ale potýkala už v prvním kole, v kterém udělala deset dvojchyb. V utkání s Rumunkou jich měla sedm.

Tenistky měly před letošním Australian Open nezvyklou přípravu. Po příletu do Austrálie musely strávit čtrnáct dnů v karanténě a každý den mohly opustit hotel na trénink jen na pět hodin. Cirsteaová byla v tzv. přísné karanténě a nemohla trénovat vůbec. Až týden před Australian Open se konaly přípravné turnaje a byl volný pohyb.

"Tenhle zápas nebyl o karanténě. Měla jsem vyhrát první set," zopakovala Kvitová a dodala: "Ale bylo skvělé, že jsem mohla v Austrálii trávit pár dnů."